El ex miembro del Congreso suspendido, Roberto Vieira , quien intentó salir del país con rumbo a Miami, reveló las razones que lo motivaron a realizar esta acción tras la disolución del Congreso a cargo del presidente Martín Vizcarra.

Vieria reveló que su visa esta afiliada al pasaporte diplomático que manejaba, pero al serle negado este último documento, tuvo que usar su pasaporte convencional, el cual había expirado. Al momento de activarlo, saltó una multa con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber votado. Regularizar su situación demoró lo suficiente como para que perdiera su vuelo programado para pasadas las 6:00 am.

“La visa que tengo, de Estados Unidos, está en el pasaporte diplomático. La aerolínea me recomendó que viajara con el pasaporte diplomático porque tengo la visa ahí. La visa, como ustedes saben, le pertenece al país que la emite, no le pertenece al Estado. El problema que tuve y por el cuál perdí mi vuelo y perdieron mucha gente su vuelo es la inoperancia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), porque mi pasaporte convencional por descuido se había vencido, a la hora de actualizarlo, pagar la tasa, no me aceptaron el tema de las multas del JNE por no haber asistido a una votación”, reveló en una entrevista a Exitosa Radio.

“Pero lo increíble es que estuve desde las 4 de la mañana, y a las 6:30 recién vino el sistema. Y yo, como muchas personas, perdieron su vuelo. Bueno, uno de los que tuvo suerte y pudo salir fue mi colega García Belaunde, pero la mayoría perdió su vuelo. El Banco de la Nación estaba abierto, pero no tenían sistema del JNE, y tenían que esperar a las 6 de la mañana, recién, para poder pagar. Y los que teníamos vuelos, como en mi caso, lo perdimos”, agregó.

Al momento de ser cuestionado sobre su repentina salida horas después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso de la República, el excongresista, que se encontraba suspendido por los audios en los que presuntamente beneficia a un familiar, Vieira señaló que su viaje ya lo tenía programado.

“Era un viaje que tenía ya programado días atrás. Yo soy un congresista suspendido, ¿qué cosa quieren? ¿que vaya a cantar el himno nacional con Mercedes Aráoz y que diga ‘no, el Congreso no se cierra’? ¿Qué cosa quieren, que vaya y me atrinchere en el Congreso, haciendo el ridículo, haciendo el ridículo ante el mundo ahora que tenemos dos presidentes como Venezuela? Eso es una vergüenza, lo que está pasando en el Perú, realmente”, refirió.

“Tengo la frente en alto, porque nunca le he robado al país ni a nadie”, agregó.

Roberto Vieira tuvo que tramitar un pasaporte norma (Foto: Difusión)

Como se sabe, Roberto Vieira había sido suspendido de sus funciones congresales por 120 días a inicios de setiembre, debido a un presunto delito de tráfico de influencias. Su suspensión fue aprobada por la entonces Comisión de Ética del Parlamento y fue aprobada por el Pleno del mismo.

El exparlamentario habría coordinado influenciar en el Ministerio de la Producción para eliminar una sanción a una embarcación pesquera propiedad de su primo. A cambio, recibiría un monto de US$20,000.