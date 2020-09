El vocero de la bancada de Acción Popular , Otto Guibovich , dijo no creer que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama , haya llamado a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas para buscar su respaldo ante una eventual vacancia de Martín Vizcarra .

En RPP Noticias, consideró que Merino de Lama “es una persona muy ecuánime” y señaló que tiene sus “dudas" y "reservas” sobre la denuncia, por lo cual prefiere escuchar la versión de su colega de bancada sobre lo que ha pasado exactamente.

“Yo no creo que Merino de Lama haya tomado el teléfono para llamar a alguien, no lo creo. Conozco muy bien a Merino en el tiempo que venimos trabajando en el Congreso, es una persona muy ecuánime y por eso me gustaría saber, y preguntaré, qué es lo que ha pasado realmente”, subrayó.

En ese sentido, Guibovich Arteaga también manifestó que le sorprendió la noticia cuando se comunicó con el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y cortó la llamada porque no le pareció “correcto” lo que había escuchado.

“Si hubiera sido comandante general y hubiese recibido una llamada parecida, habría hecho exactamente lo que ellos han hecho. Ellos han hecho lo correcto, darle cuenta a su superior jerárquico. Las Fuerzas Armadas, si algo están haciendo bien en los últimos tiempos, es mantenerse alejadas de la política”, aseveró.

Como se recuerda, el portal IDL-Reporteros afirmó que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, buscó el respaldo de las Fuerzas Armadas ante una eventual vacancia de Martín Vizcarra, incluso antes de que se admitiera a trámite la moción en el pleno.

Según detalló, las llamadas se produjeron el último jueves 10 y fue el edecán del presidente del Congreso quien intentó comunicarse telefónicamente con Astudillo y el comandante general de la Marina, almirante AP Fernando Cerdán. Ambos informaron lo ocurrido al ministro Chávez Cresta.

