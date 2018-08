Úrsula Letona: "El mejor escenario es que Vizcarra llegue al 28 de julio del 2021"

La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona , aclaró que la bancada de Fuerza Popular no pretende iniciar un proceso de vacancia sobre el presidente de la República, Martín Vizcarra, a pesar de los cuestionamientos que han hecho en su contra.

"El presidente Vizcarra se equivocó al mentirle al país. Cometió un error, es verdad. Nosotros no vamos a avalar sus mentiras, pero eso no significa que vamos a iniciar un proceso de vacancia contra él", manifestó en declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso de la República.

La parlamentaria reiteró así que el jefe de Estado incurrió en una mentira pero subrayó que, a diferencia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), no mintió para ocultar un delito. Por eso, asegura que siguen con el objetivo de que Martín Vizcarra culmine su mandato presidencial.

Vea también Ollanta Humala deberá declarar dónde pernoctará cuando viaje al interior del país

"El mejor escenario es que el señor Vizcarra llegue al 28 de julio del 2021. Incluso en esa lógica es que le hemos dicho que aquí estamos, pese a lo que han señalado sus voceros sobre cuestiones de confianza y de ruptura de diálogo", subrayó.

La representante fujimorista negó que la crisis desatada por haber revelado las reuniones entre Keiko Fujimori y Martín Vizcarra haya sido impulsada a raíz de la caída en las encuestas de la lideresa de Fuerza Popular.

"No es a raíz de las encuestas porque ya tienen varias semanas. [...] Se nos está acusando y confrontando constantemente al Congreso. Era necesario que ella zanjara este tema y decirle al presidente Vizcarra que no nos confronte, no nos ataque", expresó.

Vea también Alejandro Toledo disfruta en restaurante de California [FOTOS]

Cabe recordar que el domingo 26 de agosto, en una entrevista a Canal N, Keiko Fujimori reveló que se reunió con Martín Vizcarra en dos oportunidades, algo que el mandatario había negado. Horas después, el jefe de Estado reconoció que cometió un error al ocultar estas encuentros y dijo que accedió a tenerlas en reserva a pedido de la lideresa de Fuerza Popular.