Urpi Torrado: “Hoy es positivo el panorama” [ANÁLISIS]

La popularidad del presidente Martín Vizcarra se mantiene, la diferencia con el mes anterior (pasa de 55% a 54%) se encuentra dentro del margen de error. Hoy el panorama es positivo para el mandatario, que está siendo percibido como cercano a la población. Hay que recordar que la primera crisis por la salida del ministro Daniel Córdova no afectó su gestión. Esta situación le permite trabajar, aplicar nuevas políticas y ejecutar proyectos.

Sin embargo, el respaldo no tiene un cimiento sólido, las razones de la ciudadanía están bastante fragmentadas. Además, hay desconfianza en el cumplimiento de las promesas anunciadas por el premier César Villanueva en el Congreso. Si la población no ve cambios concretos en el corto plazo, la aprobación presidencial podría diluirse. El Gobierno tendría que apretar el acelerador. La ciudadanía no ve igual a Vizcarra que a su jefe de gabinete, pese a su trayectoria política. Otros ministros tampoco destacan y ahí hay un reto.