Tres especialistas disertan sobre la oportunidad para actualizar el Código Penal peruano en lo referente a los delitos de terrorismo. Los invitados que debaten este tema son: Rubén Vargas, exministro del Interior; José Baella, exdirector de la Dircote y Julio Galindo, exprocurador antiterrorismo. El panel será dirigido por Óscar Quispe, jefe de Investigación de Perú21.

Vargas, Baella y Galindo coincidieron que la ley peruana sí permite individualizar el delito de terrorismo. “Para que se investigue como tal, es decir, para que la Policía y la Fiscalía inicien sus investigaciones por el delito de terrorismo, no se necesita que el sujeto investigado forme parte de una estructura terrorista”, advirtió Vargas. Galindo señaló que la ley no tiene ningún defecto, sino que “en la Fiscalía y el Poder Judicial había una visión no real de la norma”. Baella indicó que es importante precisar las figuras delictivas para evitar interpretaciones propias en el PJ. “Hay que enriquecer la ley poniendo las figuras delictivas y el tipo penal exacto para que tanto la Policía y la Fiscalía tengan las herramientas legales que ahora necesitan”, dijo el exjefe de la Dircote.

Julio Galindo fue procurador antiterrorismo y José Baella fue jefe de Dircote. (Foto: Perú21 Jesús Osorio)

Rubén Vargas fue ministro del Interior. (Foto: César Campos | Archivo GEC)

Durante el encuentro hubo discrepancias sobre la aplicación del delito de terrorismo en la toma de los aeropuertos. Para Galindo esa acción sí podría investigarse bajo dicho tipo penal. Vargas advirtió que hay que hilar fino para evitar un indebido proceso y que la Fiscalía primero debe demostrar que las ordenes fueron emitidas por integrantes de Sendero Luminoso o el Movadef. Baella anotó que muchas veces, desde su experiencia de policía, “el problema son los jueces”.