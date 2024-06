¿Cómo se creó el equipo especial?

Se solicitaba que policías expertos en investigación e inteligencia puedan trabajar de manera conjunta para encontrar a los prófugos que en ese entonces se estaban buscando. Y también para realizar todo el trabajo en apoyo a las investigaciones. Y así nace. Soy un convencido de la necesidad de la creación de equipos especiales en el sector interior para trabajar no solamente en la lucha contra la corrupción, sino también en la lucha contra la inseguridad ciudadana, contra el crimen organizado y contra toda amenaza interna que puede haber en nuestro país.

Se centró en la corrupción del poder formal…

Cuando nace el Eficcop, nace para luchar contra toda forma de corrupción que hay en el poder. Hubo una idea errada, creo yo de algún sector, que se creaba para luchar contra Castillo. Y no, no era contra Castillo. Era contra toda expresión de corrupción en el poder. En su momento, Castillo representó ello. Pero esa lucha se ha mantenido a lo largo de estos casi dos años. Los cuatro componentes que inicialmente participaban: inteligencia Dirandro, búsquedas de Dirin, búsquedas de Digemin y la Diviac… Cada uno aporta con lo suyo. Es gente con mucha experiencia en técnicas especiales de investigación criminal. En la gestión de Vicente Romero se redujo a dos componentes: inteligencia Dirandro y la Diviac. Ese sambenito de que hay duplicidad o de que no cumplía con la formalidad viene de sectores interesados en promover la impunidad, en no luchar contra la corrupción. Sectores del gobierno y afines al gobierno.

¿Otro sambenito es el gasto? ¿S/1 millón al mes?

Esa es una reverenda mentira. El millón de soles es el presupuesto para toda la Diviac. Eso incluye un trabajo a lo largo y ancho de todo el país. Son alrededor de 700 efectivos o más. Ese presupuesto incluye la lucha contra el crimen y los operativos en todas las regiones. La resolución que crea el equipo especial establece que no generará un solo centavo adicional al presupuesto que ya tenía la Diviac. Por lo tanto, si queremos ahondar, aproximadamente debe gastar entre S/30 mil, S/50 mil o S/60 mil, exagerando. Estamos hablando de un 5% o 6%. O sea, nada. Quienes dicen que es un millón de soles mienten descaradamente.

Una denuncia afirma que Harvey Colchado le alquila un predio a la Depincri de Comas.

Hay una campaña de demolición masiva en contra de los policías que luchan contra la corrupción. Hombres y mujeres que han sacrificado hasta su propia familia, porque se dedican 24/7. En ese caso absurdo es un contrato que fue celebrado en 2016 por la familia del señor Colchado. Lamentablemente, su padre falleció en 2020. Y lo que tuvo que haber, como en cualquier situación, es una sucesión intestada donde aparece él. Es un contrato con una división con la que él no tiene ningún trato directo, es con la región Lima. Hay una campaña de demolición que responde a otro tipo de intereses.

¿Qué cree que pasó con Mateo Castañeda?

Creo que podría haber pasado la línea o no. Eso solo Dios, su conciencia y la investigación lo dirá. Creo yo que Mateo Castañeda no actúa motu proprio. Él actúa en representación de la señora Boluarte. Él actuó por encargo de la señora Boluarte. Y del hermano. ¿Qué interés directo podría tener el señor Castañeda? Ninguno. Obviamente por lealtad probablemente él mantenga aún su posición y eso hay que respetar. Creo que Carlos Morán fue un facilitador del diálogo entre Castañeda y Colchado. Más allá de eso…

Usted también es abogado. ¿Reconoce excesos de fiscales y jueces? En las prisiones preventivas...

Las prisiones preliminares y preventivas son medidas que se deben tomar de manera excepcional. Lo ideal es que las personas lleven su proceso en libertad. La excepción debería ser estas medidas. Lo que sucede es que hay casos emblemáticos en los que sí se pone en riesgo la continuidad de la investigación o el que se pueda manipular información. Alguien que tiene una cuota importante de poder o es muy cercano a gente con poder definitivamente puede manipular información y obstruir a la justicia, que es lo que finalmente se está haciendo. Tirarse abajo al equipo de policías que apoyaba al Eficcop es una clarísima obstrucción a la justicia. Y yo no voy a entrar con rodeos ni responsabilizar a Juan Pérez o a otra persona. La responsable de esta obstrucción es Dina Boluarte Zegarra.

Su examiga…

En esto no hay amigos ni enemigos. El que cruza la línea y apuesta por la corrupción hay que combatirlo, tenga la posición que tenga. Corrupción en el tema de los Rolex y las decisiones que haya tomado. Y obstrucción en el tema del Eficcop. Pero hay otro tema latente que es tener las manos manchadas de sangre.

¿Las muertes alcanzarán a la presidenta?

Independientemente de que la responsabilidad penal pueda ser atribuida a su entonces ministro de Defensa, ella tiene responsabilidad política. Más allá de las investigaciones en el Ministerio Público respecto a las violaciones de derechos humanos, ella es responsable directamente de las muertes. Independientemente de que algunas hayan sido motivadas por sectores vinculados a economías ilegales. Porque hay que ser claro, hay gente que ha protestado legítimamente. Pero también hay otros que lamentablemente han hecho esto por una vinculación directa a economías criminales.

¿Habla con otros examigos en el gobierno?

Debo decirlo: conozco a alguna gente en el gobierno. Hay una distancia política evidente. Probablemente seamos de los pocos opositores. El gobierno está haciendo una gestión desastrosa. Más allá de toda una legión de exministros de Economía que son los que critican abiertamente el manejo de la economía y el rol funesto que está teniendo el ministro de Economía, sucede que en el lado político tenemos una voz aislada. Pero no por ello vamos a bajar los brazos. Independientemente de que el Congreso le haga comparsa al gobierno. Hay que seguir denunciando. Por eso, saludo a esos pocos congresistas honorables que vienen ejerciendo una adecuada función de control político.

¿Se refiere a la vacancia?

No necesariamente. Sí, también, pero no necesariamente. En todas las bancadas hay gente decente. Son pocos pero hay.

¿Qué ministros debieron ser interpelados o censurados? ¿El de Interior, en su momento?

Sí. Y hoy mismo. Pero, más allá de una interpelación, creo que el Congreso está cayendo en una situación de abuso. Está haciendo el trabajo del Ejecutivo. Está generando gastos, le pone la agenda al ministro de Economía. De lo que debería preocuparse el Congreso es de encontrar una salida política a la crisis. Yo sé que sería irresponsable sacar a Dina y poner a Soto. Podríamos ir de mal en peor. Pero no por ese pretexto vamos a dejar de decir que es necesario que Dina Boluarte no continúe en el gobierno.

¿Es necesario?

Es necesario que ella se vaya a su casa. Ella y todo su equipo de trabajo. Pero necesitamos tener una salida ordenada. Para ello, hay que sentarse, hay que dialogar. No hay que tener miedo a hacer política. Creo que hay personas que podrían quizás no tener el consenso general, pero sí tener cierto equilibrio. Puede haber alguien en la derecha como Roberto Chiabra. Puede ser el congresista Carlos Anderson, también, que es un poco más de centro y liberal. Y, además, es una persona sumamente sensata. Yo, por lo menos, tengo bastante confianza en Carlos. Podría ser una salida a lo Paniagua. Pero hay que tener desprendimiento. Eso es justamente lo que no hay en nuestra clase política. Y quien tiene cero capacidad es el gobierno.

No se irán antes que Salas Arenas del JNE. O antes de 2025, cuando no puedan cerrar el Congreso.

Siempre va a haber pretextos. Yo no cambio de posición hasta que usted no ceda. Esta crisis se inició en 2016, cuando la señora Fujimori no aceptó su derrota contra PPK. Estamos a tiempo de salir. Hay muchos recursos y nuestra gente es emprendedora. Pero nuestra clase dirigencial no está a la altura de las circunstancias. Es imposible para mí continuar así con Dina Boluarte.

“BOLUARTE NO PUEDE PISOTEAR A LA INSTITUCIÓN POLICIAL”

¿Cómo fue la pelea de Walter Gutiérrez con el canciller? Ustedes son amigos.

Me imagino que fue por temas de Estado. Él va a responder cuando esté en Lima. La última opción seria fue justamente la de Walter Gutiérrez. Y, cuando esa oportunidad se perdió, ya no veo otras posibilidades para el recambio.

Como él, usted también estuvo voceado…

A la hora de servir al país uno no puede estar con miramientos. En algún momento sí creía que era necesario un gabinete de ancha base para salir de esta crisis. Pero hoy, después de ver cómo se someten a poderes fácticos, al Congreso, a economías ilegales… Y que no tienen ni la mínima idea de cómo gobernar. Cómo la economía va cayendo, cómo avanza la inseguridad ciudadana, cómo se ha sometido a la Policía y vulnerado su institucionalidad, cómo retiran a Jorge Angulo y a los coroneles. Este es un plan dirigido por ella. Veo que mienten y vulneran instituciones. Obviamente allí hay algo oscuro.

¿Qué habría hecho como ministro del Interior?

Tomar el toro por las astas. Convencer al presidente para que asuma el liderazgo. Pero la incapacidad política de la señora es tal que no entiende. Hay políticas multisectoriales. El problema de la inseguridad no es solo de represión. Es un problema social, económico, estructural. Poner a todos los componentes de inteligencia en una sola mirada. Un Estado de sitio y caerles con todo a todos los criminales. Para eso hay que tener los pantalones bien puestos. Sentarse con los organismos de derechos humanos y explicar que estamos en guerra.

¿Cómo son los policías?

Comprometidos con su país. El más conocido es Colchado, pero hay coroneles que también hacen un gran trabajo silencioso. La visibilización de Colchado ayuda al trabajo de esa gente...

¿La visibilización no exacerba o politiza la Policía? Ocurrió con los fiscales.

La Policía no debe politizarse jamás. Basta con ver qué casos ha trabajado Harvey Colchado. Yo lo conozco. Hay gente de izquierda y derecha. Acá no hay tinte político. La corrupción no tiene color.

¿Qué va a pasar con el exequipo?

El equipo especial de policías ya fue desactivado. Hay una investigación directa sobre Harvey Colchado y otros oficiales. A todas luces, es una represalia de Dina Boluarte. Me preocupan las represalias que se han tomado contra Colchado y los demás policías que han participado en ese allanamiento. La señora Boluarte tiene todo el derecho a defenderse. Pero lo que no puede hacer es pisotear la institución policial como lo ha hecho. Desde el retiro del señor Angulo con el pisoteo a los agentes del equipo especial. Es verdad, es una vergüenza internacional que el Poder Judicial, a pedido del Ministerio Público, disponga el allanamiento de la casa de la Presidenta de la República y de Palacio. Sí, es una vergüenza internacional. Pero eso no es ningún complot ni del Ministerio Público, ni el Poder Judicial y menos de los policías. La única que ha provocado esa situación es la señora Boluarte. ¿Acaso la policía la obligó a ponerse los Rolex? ¿Acaso la Policía la obligó a tomar las decisiones que tomó?









“Es absurdo que un asesino de policías pretenda hablar de seguridad”





Habla como candidato. ¿Ya inscribió su partido?

Soy militante y vocero de Salvemos al Perú. Soy parte de la Comisión Política. Los fundadores son Guillermo Suárez, presidente, y César Gamboa, personero. Y hay miembros como Rudecindo Vega, Jorge Villacorta, Enrique Peramás. Somos de centro progresista. El centro no tiene por qué ser tembleque ni tibio. El sistema debe funcionar para todos. Reactivar nuestra economía y mano firme con la inseguridad.

Fernando Cillóniz anuncia un frente de derecha con el PPC, Avanza País y otros…

Y lo saludo. Así como se une la derecha, el centro debe trabajar en un frente. Invitaría a que la izquierda sea más responsable. Una izquierda moderna.

¿Cómo ve la polarización Antauro-Fujimori?

No pues. Parte de la necesidad de la derecha popular y sectores fascistoides. Es un absurdo que un asesino de policías pretenda hoy hablarnos de seguridad. Lo digo también como reservista, fui sargento de la Fuera Aérea. Es absurdo que un impresentable asesino pretenda representar a los reservistas. Más allá de cualquier cálculo político, debería prohibirse que postule cualquier persona condenada por delitos tan graves.