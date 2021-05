El cobarde atentado sucedió en la zona de San Miguel del Ene, del Vraem, el domingo pasado, en dos bares del lugar. Entre las víctimas, se ha confirmado, al menos, dos menores de edad. En el piso de los establecimientos, se encontraron panfletos con el símbolo de la hoz y el martillo, y dentro del texto, un llamado a boicotear las elecciones ‘burguesas’ y a no votar por Keiko Fujimori.

Pedro Yaranga

-La muerte de 16 personas en el Vraem, ¿se trata de un ataque terrorista?

Es un ataque terrorista senderista, lo han ratificado los colaboradores eficaces. Ha llegado información de primera mano, donde se confirma que ellos (los senderistas) bajaron con un grupo en la noche a San Miguel del Ene y encontraron presuntamente a las mismas personas que habían apaleado horas antes, ordenándoles que cierren, si no, el segundo aviso sería con armas, no hicieron caso y en esta oportunidad ellos directamente bajaron para dar acción armada. Esta incursión armada ha sido fácil y ha sido encargada a los jóvenes que están en proceso de crecimiento.

-Algunos medios de comunicación, publicaron el testimonio de una sobreviviente en el que dice que las personas que los atacaron no hicieron arengas y tampoco llevaban botas. Poniendo en duda de que los responsables hayan sido senderistas.

En principio cuando Sendero Luminoso incursiona en la lucha armada no hace arengas. Segundo, el tema de la incursión no es un sitio donde hay agua, es casi una ciudad, no tienen por qué utilizar botas, las botas las usan en el monte donde hay agua, esa es una aclaración. Lo otro; lo hicieron jóvenes porque este es un territorio perfectamente controlado por ellos. ‘El Vizcatan’ es la nueva expansión cocalera en el Vraem. Todos los cocaleros de esta zona pagan cupos a los Quispe Palomino y el que no paga es inmediatamente expulsado, y si no se hace caso a la línea del partido, simplemente es liquidado, a eso se llama: asesinatos selectivos.

-‘El Vizcatan’, es una zona dominada por los Quispe Palomino desde hace varios años. ¿Una prueba de ello sería el ultimo audio de la ‘camarada Vilma’?

Son varios audios. Un primer audio salió antes de la primera vuelta de las elecciones, cosa que no se ha logrado difundir en los medios de comunicación. En ese audio la ‘camarada Vilma’ llama al comité central, les decía no votar por dos personas Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Luego en la primera vuelta, sale un segundo audio donde también la ‘camarada Vilma’ alienta a no votar por Keiko Fujimori y en este documento en la parte final, también señalan eso. Primero menciona boicotear las elecciones burguesas y luego no votar por Keiko Fujimori.

-¿Este es el primer atentado en medio de unas elecciones?

Siempre antes de las elecciones, siempre han hecho atentados, con la diferencia de que anteriormente las emboscadas eran a la policía o a los militares. En el año 1985, los castigos eran mucho más fuertes. En época electoral ellos convocaban a los paros armados y a los campesinos que bajaban para sufragar de Ayacucho, al retorno les revisaban las manos, y si encontraban alguno con el índice manchado con tinta indeleble. Les cortaban el dedo, ese era el castigo a los electores. Porque la solución para ellos era tomar el poder a través de las armas.

-¿Podrían desatarse más atentados?

No descarto esa posibilidad en la parte de la selva, pero también en la parte de la sierra que perfectamente dominan. Lo que hay que indicar a la población peruana que ha perdido la memoria, es que confunden muchas cosas, hay quienes dicen que el ‘Militarizado Partido Comunista del Perú’ ya no es Sendero Luminoso. Hay otros que dicen que ya no hay terrorismo, solamente narcotráfico o que son sicarios del narcotráfico. Yo creo que lo que ha ocurrido nos van a permitir conocer que la existencia de Sendero es una realidad. Han pasado 42 años desde 1980 y Sendero sigue estando en la agenda del día.

