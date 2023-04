El juez supremo Juan Checkley Soria suspendió la audiencia virtual del pedido de 18 meses de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y los ex titulares del Interior, Willy Huerta, y Comercio Exterior, Roberto Sánchez, acusados de participar en el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, hecho ocurrido el 7 de diciembre del 2022. La nueva audiencia será el próximo miércoles 26.

Durante la audiencia que duró casi cinco horas, la representante de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Galinka Soledad Meza Salas, dijo que la expremier podía ser condenada hasta 23 años de prisión, y que existía riesgo de fuga de los tres investigados.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Betssy Chávez tuvo un rol de coordinadora para que ocurra el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, en diciembre del 2022, pues condujo al equipo de prensa de TVPerú para llevar adelante el mensaje a la Nación, en vivo y en directo, para que el entonces mandatario diera su anuncio de la disolución del Congreso.

En la audiencia, Chávez dijo que entregó su teléfono iphone y el chip del mismo al ministerio de Cultura, después de que ella renunciara al cargo, en noviembre, para ocupar el premiarato, por eso es que no pudo facilitar ese aparato solicitado por la Fiscalía.

Después, se quejó que la representante del Ministerio Público haya dicho que posee riesgo de fuga por no ser casada ni tener hijos.

El exministro del Interior dijo que llegó a Palacio, el 7 de diciembre último, a las 10:00 a.m. y no a las 10:25 a.m. como señaló la Fiscalía, y señaló que ha colaborado en las investigaciones, dando detalles de lo ocurrido ese día, pues dentro del despacho presidencial no hay cámaras de seguridad.

El extitular de Comercio Exterior señaló que su mayor prueba de arraigo y que no piensa escaparse es el reciente nacimiento de su hija.

La audiencia continuará el próximo miércoles 26.

