Los Past Rectores de las Universidades Públicas del Perú emitieron un pronunciamiento donde expresaron su “total rechazo a la mal llamada Ley de la “Autonomía Universitaria”, aprobada por el Congreso de la República en su primera votación y ponemos en conocimiento de la comunidad académica del país”.

En el comunicado, recordaron el trabajo que realizaron las diversas casas de estudio para implementar la nueva Ley universitaria N° 30220, “ordenando nuestras casas superiores de estudio, con las herramientas de gestión y el financiamiento correspondiente y ser universidades de investigación” y respaldaron el trabajo de la Sunedu la cual, según mencionan, debe ser fortalecida.

“Para lo cual tuvimos que obtener el licenciamiento institucional de parte de la SUNEDU, cumpliendo las condiciones básicas de calidad (…) La reforma universitaria no es perfecta y es necesario mejorarla y fortalecerla. No obstante, ha representado un significativo avance en la mejora de la calidad de la educación superior universitaria. El MINEDU, como ente rector de la política de aseguramiento de la calidad, ha sido responsable de gestionar y transferir recursos (2016-2021), para el financiamiento de las Condiciones Básicas de Calidad de las universidades públicas por una suma de 1,189.5 millones de soles, en articulación con el MEF”, explicaron.

En esa línea, criticaron que el dictamen aprobado en el Congreso elimina esta Disposición plasmada en la Ley Universitaria, Ley 30220. “¿Eso es Autonomía Universitaria? Cada universidad actuó con independencia y transparencia y a través de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú- ANUPP, se pudo obtener nuestros requerimientos adicionales y fortalecer la investigación con el reconocimiento del Bono del Investigador (nueve meses), nuevas plazas para docentes, equipamiento de nuestros laboratorios y reemplazo de equipos por obsolescencia, incremento (homologación) de los docentes universitarios nombrados y contratados, movilidad académica de docentes y estudiantes, entre otros”, agregaron.

Por eso, insistieron en saludar que “el licenciamiento permitió ordenar los planes curriculares, actualización de los programas vigentes y anulación de aquellas que ya no funcionaban por muchos años”.

Finalmente, respaldaron “la no vulneración de nuestra autonomía universitaria como lo establece la Constitución Política y la Ley 30220, Ley Universitaria” y rechazaron el “dictamen que no representa la recuperación de nuestra autonomía, todo lo contrario, representa el regreso a la Asamblea Nacional De Rectores (ANR)”.

El documento es suscrito por 15 exrectores, entre ellos: Dr. Orestes Cachay Boza (Past Rector Unmsm) Dr. Jorge Alva Hurtado (Past Rector Uni) Dr. Homero Ango Aguilar (Past Rector Unsch – Huamanga) Dr. Adilio Portella Valverde (Ex Rector Unjbg – Tacna) Dr. Carlos Canepa La Cotera (Ex Rector Unt – Tumbes) Dr. Rohel Sanchez S. (Ex Rector Unsa – Arequipa) Dr. Orlando Gonzales Nieves (Ex Rector Unitru – Trujillo) Dr. Luis Rodriguez De Los Rios (Ex Rector Une Egv – La Cantuta) Dr. Heiter Valderrama Freyre (Ex Rector Unap Iquitos) Dr. Policarpio Chauca A (Rector Untrm Amazonas) Dr. Baltazar Caceres( Ex Rector Unsaac Cusco) Dr. Nicasio Valencia Mamani (Ex Rector De La Unh Huancavelica) Dr. Carlos Fachin Mattos (Ex Rector De La Unu – Ucayali) Dr. Felipe Yali Rupay (Past Rector De La Undac-Cerro De Pasco)