De terror. El contralor Nelson Shack informó ayer que, en entre abril y julio de este año, el gobierno nacional y los gobiernos regionales y municipales solo ejecutaron el 5.6 por ciento del presupuesto que recibieron para los trabajos de prevención del fenómeno de El Niño, como la limpieza y el mantenimiento de ríos. Esto quiere decir que de los S/3,565 millones que les fueron destinados por el Ministerio de Economía (MEF), solo gastaron S/200 millones.

Según cifras del MEF, el gobierno nacional recibió S/3,125 millones de soles y ejecutó apenas S/75.6 millones, que representa el 2.4%; a los gobiernos regionales les repartieron S/238 millones y solo ejecutaron S/13.4 millones, el 5.6%; y a los gobiernos locales les entregaron S/202.5 millones y desembolsaron S/111 millones, el 54.9%.

“Ojalá que no venga El Niño de manera severa, porque si viene en estas condiciones, literalmente nos va a destruir. Van a morir, pueden morir miles de compatriotas y vas a tener miles de millones en pérdidas en infraestructura pública y privada”, advirtió el contralor.

Video: Perú21/grabado con Motorola G100

GOBIERNO NACIONAL

Una de las entidades gubernamentales que recibió mayor presupuesto para los trabajos preventivos fue la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura, con S/992.9 millones. De esa cifra, S/ 92.4 millones estaban previstos para los estudios de preinversión de la modernización de la gestión de recursos hídricos en Lima. Sin embargo, a ese dinero no se le dio uso, según la consulta amigable del MEF.

De esa misma partida, S/893.4 millones fueron consignados para intervenciones extraordinarias por el fenómeno de El Niño, y la ANA solo tramitó S/5.5 millones, el 0.6%.

Por su parte, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), recibió S/ 225.6 millones y solo gastó S/2.1 millones, o sea el 0.9%. Todo el presupuesto estaba destinado a trabajos de “planeamiento, gestión y reserva de contingencia”.

El contralor informó que se detectó, además, presuntas irregularidades en algunas obras de prevención que se vienen ejecutando, como la contratación del servicio de limpieza y descolmatación del canal Chutuque y protección Virrilá, en el río Piura, valorizada en S/ 102.8 millones. Se encontró que había falta de experiencia en el personal y que la obra no tenía ficha técnica.

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla dijo a Perú21 que “debe haber alguna razón del porqué las entidades no han logrado devengar o gastar”, y añadió que tarde o temprano se conocerá lo que pasó a través de la Contraloría. Para Castilla, no existe una razón para que haya tanta demora, pues no existirían trabas burocráticas para las contrataciones, ya que el presupuesto se ha desembolsado de urgencia para atender las contingencias por el fenómeno de El Niño.

SABÍA QUE

-El gobierno regional de Piura recibió S/104 millones y solo gastó S/4.1 millones, que es el 2%.

-Solo el 0.5% del presupuesto gastó el Gobierno Regional de Lima. Le dieron S/9.5 millones y ejecutó S/45 mil.

-La Contraloría también presentó la ejecución del gasto mensual desde 2016. Las gestiones de Pedro Castillo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra fueron las que peor ejecución presupuestal tuvieron.

-En el informe ‘Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional’ se reveló que la congresista Norma Yarrow realizó, en 2021, la contratación irregular de una trabajadora en un puesto de confianza.

-“Que no se haya gastado es preocupante porque esto no es nuevo, esto ya se aprobó hace meses”, dijo a este medio el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla.

VIDEO RECOMENDADO