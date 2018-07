Salvador Heresi: "No he cometido ningún tipo de irregularidad"

El ministro de Justicia, Salvador Heresi , afirmó que no cometió ninguna irregularidad, luego de que Panorama difundiera un nuevo audio en el que se revela que Heresi le pide un "consejo" al investigado juez supremo César Hinostroza sobre una iniciativa legislativa para la reforma procesal.

" Tengo que decir que en esta conversación no ha habido ningún tipo de acto irregular , ningún tráfico de favores o tipo de ayuda de carácter legal judicial. Simplemente, la consulta para analizar una propuesta legislativa", indicó el titular de Justicia a RPP.

No obstante, debido al contexto de la reforma judicial que impulsa el Gobierno, tras el escándalo de corrupción, Heresi aseguró que no se aferra a su cargo de ministro de Justicia.

" Yo siempre camino con mi carta de renuncia en el bolsillo porque entiendo que este es un cargo de confianza . Si el presidente considera que esto lo puede perjudicar en su cruzada de reforma en el sistema de justicia (...) al ser un tema de caracter político, no tengo ningún problema, yo no soy un hombre que se aferra a los cargos", razonó Heresi.

En esa línea, dejó entrever que no renunciará por iniciativa propia, pues esperará la decisión que tome el jefe de Estado Martín Vizcarra cuando analice el audio.

Por otro lado, el también congresista oficialista negó que se haya reunido con el juez Hinostroza , a pesar de que en el audio se escucha que busca acordar una reunión.

"Nunca me he reunido con César Hinostroza . Hubo el deseo de conversar con él, nada más", indicó. Además, dijo que no recordaba haber tenido otra llamado con el cuestionado magistrado.

