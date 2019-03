Sala de España dejó al voto recurso de César Hinostroza para recuperar su libertad

La Tercera Sala Penal de la Audiencia Nacional de España dejó hoy al voto la apelación que el ex juez supremo César Hinostroza interpuso contra la resolución de primera instancia que le denegó su pedido para revocar su detención y afrontar el proceso de extradición en libertad.

Fuentes del Ejecutivo indicaron a Perú21 que la audiencia en Madrid se desarrolló "con total normalidad" y que la defensa realizada por la fiscal española Ángela Gómez, en representación del Estado peruano, "fue destacable".

Ahora, el tribunal tiene cinco días para pronunciarse ante el recurso presentado. Las autoridades peruanas, no obstante, confían en que la justicia española no le dará la razón al prófugo ex funcionario.

El 28 de enero pasado, el juez José De la Mata, titular del Juzgado de Instrucción Nro. 5 de Madrid, rechazó la solicitud del destituido magistrado para recuperar su libertad. De la Mata alegó que el investigado no ha demostrado tener arraigo en territorio español y que por eso existe riesgo de fuga.

En Perú, la Fiscalía imputa a Hinostroza ser cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Mientras era investigado, el ex juez huyó del país en octubre de 2018 con dirección a España.

Días después de llegar a ese país, las autoridades ibéricas lo detuvieron al existir una orden de captura emitida por un juez peruano. Desde ese instante, César Hinostroza permanece en prisión provisional.