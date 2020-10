La congresista Rocío Silva Santisteban, vocera alterna del Frente Amplio, consideró este miércoles que la expresión del presidente del Congreso, Manuel Merino, respecto a los consensos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, “fomenta los micromachismos”.

“Yo no quiero interpretar o sobreinterpretar lo que ha dicho el presidente Merino. (...) Me parece que esta expresión lo que hace es fomentar lo que en el ámbito académico llamamos los micromachismos porque parece que no fueran tan importantes en comparación con situaciones verdaderamente de vida o muerte o de violencia extrema”, afirmó en diálogo con RPP.

Silva Santisteban explicó que los micromachismos se van constituyendo en la mente y si se solidifican “desde una perspectiva de poder, es como que estás fortaleciendo ese discurso”. En ese sentido, indicó que desde el Congreso lo que se debería hacer es “cuestionar eso”.

Además, manifestó que las expresiones de Manuel Merino fueron una “metáfora equívoca”, en donde se usaron estereotipos “vinculados con estas relaciones afectivas”. Sin embargo, la legisladora consideró que estas declaraciones se hicieron “sin dolo”.

Durante una conferencia de prensa, en la víspera, el titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, se refirió a los consensos del Parlamento con el Ejecutivo, tras la reciente aprobación de la ley para la reprogramación y congelamiento de deudas de personas naturales y Mypes por el coronavirus (COVID-19).

“Exoneramos la propuesta del Ejecutivo (de comisiones), suspendimos el Pleno para, al día siguiente, invitar a la ministra. Aceptó y los resultados están a la vista. El Perú entero ha podido ver que ha sido lo mejor. Esto es como un noviazgo. La novia ya está haciendo caso al novio, nos estamos entendiendo y quien gana es el Perú y eso es lo que queremos”, expresó.

