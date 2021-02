La fiscal Rocío Sánchez reveló hoy que en 2019 su colega Sandra Castro fue la intermediaria de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para pedir presupuesto público al entonces presidente Martín Vizcarra.

En entrevista con Perú21.TV, Sánchez indicó que Castro se ufanaba de su cercanía con el exmandatario, quien vive en su mismo edificio en San Isidro, ante el mismo personal del Ministerio Público.

“Sí, se ha escuchado al interior del Ministerio Público eso, y que ella solicitó el apoyo del presupuesto cuando la fiscal de la Nación asumió el cargo”, declaró.

En esa línea, cuestionó que Ávalos no haya tenido el liderazgo para requerir ella misma los fondos necesarios después de la renuncia de Pedro Chávarry como máxima autoridad de la Fiscalía.

“Esto debió haber sido asumido por la fiscal de la Nación, esto le corresponde a altos funcionarios, no a los de menor rango; sin embargo, Castro ha comentado que podía tender este tipo de conexión (con Vizcarra)”, insistió.

“Se pidió seguridad”

Consultada sobre la reunión clandestina con Vizcarra que se registró en 2018, Rocío Sánchez aclaró que esta cita fue convocada por Sandra Castro sin su conocimiento.

“Ella me invitó y luego me dijo que la acompañe al domicilio de una amiga de ella (...) me dijo que tenía una reunión importante porque iba a estar presente el presidente de la República, recién ahí me enteré de todo”, manifestó.

Sánchez aseguró que en esa “breve reunión” se le pidió a Vizcarra que se les brinde seguridad pues se sentían amenazadas por la presencia de Chávarry, quien iba a asumir como autoridad de la Fiscalía pese a sus nexos con la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Era importante que se brinde el apoyo al Ministerio Público, luego de hacer ese pedido me retiré de la reunión pero Sandra Castro se quedó (...) yo no sabía que Sandra Castro vivía en el mismo condominio que el presidente Vizcarra”, aseveró.

Sánchez también indicó que está a la espera de que le abran una investigación junto a Sandra Castro y adelantó que es posible que sea retirado del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. “Yo no me aferro a ningún cargo”, declaró.