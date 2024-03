Ventilador en mano, Richard Cisneros tira barro contra todos y se defiende a su manera.

¿Lo utilizan?

Yo soy consciente de que he sido y sigo siendo utilizado por una venganza política. ¿Por qué? Te voy a dar un titular. Porque nunca me quise prestar para dar un golpe de Estado. Porque eso fue lo que a mí me propuso (Edgar) Alarcón. De la mano de la Contraloría. De la mano de la Fiscalía que nunca investigó nada. A la Fiscalía le marcó la hoja de ruta Karem Roca y por eso la sacan de todo. Karem Roca le hacía las preguntas a la fiscal Yenny Huacchillo.

¿El informe de Contraloría?

Ese informe de Contraloría es mentiroso, es tendencioso. Se me acusa a mí de que mis órdenes de servicio tienen una consecuencia de S/175 mil soles en privado, cuando no es verdad. Y también dice que nunca cumplí ningún trabajo, lo que es falso. Todos mis trabajos fueron presentados por mesa de partes, religiosamente. Y gozaba de una alta sintonía de aprobación laboral de 89.9%. Mi conferencia, la charla motivacional que tanto la gente dice ‘cómo pudo darla’, tuvo una auditoría de control institucional, de recursos humanos y bienestar social. Tuvo 87.5% de aprobación laboral a nivel de todos los participantes que fueron encuestados en las diferentes direcciones desconcentradas del Ministerio de Cultura. No me presté al juego sucio. ¿Quieren que hable de Vizcarra para que a mí no me hagan nada? Nunca lo hice ni lo haré. Yo no defiendo a Vizcarra. Yo defiendo mi posición.

Pero fue detenido.

Eso es lo que consigue arbitrariamente la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, en primer lugar, lo que denuncia es colusión agravada. El delito más gravoso de corrupción de funcionarios. La pregunta es: ¿Quien habla fue funcionario? ¿Quien habla fue contratado? No, nunca he sido funcionario ni del gobierno de Vizcarra, ni de ningún gobierno. Nunca he sido contratado. Yo di un servicio artístico-cultural en mi calidad de artista.

¿Cómo conoció a Vizcarra?

Yo a Vizcarra lo conocí en el año 2016, en la campaña, en el local de aquí en San Isidro, de Barcelona. Me lo presenta Karem Roca, aunque ella lo niegue. Me dice que ya va a llegar el ingeniero. Y yo me reuní con él porque ya venía siendo parte del grupo de Mítines Cierre, donde me introdujo la señora Susana de la Puente y donde me dio, pues la alfombra roja de la bienvenida, como el gran historiador, el gran cantautor, el gran productor… Porque yo compuse dos canciones para la segunda vuelta, para la campaña de don Pedro Pablo Kuczynski. Y tuvimos la suerte de ganar. Yo fui la persona que estuvo en el mitin de Arequipa, en el mitin de Lima, en los dos mítines principales. Fui el artista principal. Todo el Perú lo ha visto. Entonces, cuando yo siento que don Pedro Pablo no estaba actuando correctamente frente a lo que decía la candidata Keiko Fujimori, sentí que si no le compartía algunas cosas no iban a poder voltear la campaña. Fuerza Popular le sacaba nueve puntos de diferencia… Por eso llevé la asesoría política. Y así fue mi primera reunión con Vizcarra.

¿Confiaba en Vizcarra?

No lo conocía. Él ya sabía que yo había hecho canciones. Todo el grupo de Mítines Cierre sabía quién era yo. Porque la bienvenida, ¿quién me la dio? Mi madrina, Susana de la Puente, la que mandaba todo. La que ordenaba, hacía y deshacía. Esa es la única verdad. Y si yo tengo la aceptación de la señora que manda, entro por la puerta grande. Nunca hubo amistad. De ahí le entrego una asesoría. Y en ese momento intercambiamos WhatsApps. Ahí no estaba Sheput. Yo hablaba con los fuertes, con Susana de la Puente y con PPK.

Vizcarra podría ir preso.

Sinceramente, da un poco de rabia. Yo le advertí lo que iba a pasar. Y le dije ‘di la verdad’. Di que Richard Cisneros trabajaba en Cultura por sus conocimientos. Que hacía un gran trabajo. Quisieron usarme parar el golpe de Estado. No prosperó la vacancia porque estuve en la puerta del Congreso diciéndoles lo conspiradores que fueron. Alarcón, Merino, Chehade y Vega. Los cuatro trabajaron una conspiración. De la mano de Urresti, que se dedicó a insultarme. Y mira dónde está. De Fernandini, de la señora Medina, que tiene tres sentencias. Lástima me dan. Pero tiene corona y sigue difamando. De la mano de Beto Ortiz. Esos se dedicaron a destruir mi honor. Felicito a la Fiscalía. Para que vean mi posición neutral. Y si Vizcarra es culpable, que pague con cárcel lo que ha hecho.

¿Qué piensa de la vacunación de Vizcarra?

El presidente tenía el deber de vacunarse primero, pero debió decírselo al pueblo. Era un intento de vacuna no aprobada.

¿Por qué algunos aún le creen a Vizcarra?

Porque hice un buen trabajo de comunicación política. Ya no lo asesoro. Le diría que no me copie en TikTok. Ni a Vizcarra ni a mí nos van a perdonar que se haya disuelto un Congreso. Y luego el Congreso vacó irresponsablemente a Vizcarra en pandemia. Y ahora estamos en crisis. La presidenta no puede explicar un Rolex. Yo tengo dos Rolex y tengo las facturas.

¿Qué pasará con Swing?

Piden 6 años y 8 meses para mí. Pero no hay tipicidad para tráfico en cadena. Reto a cualquier penalista. Caso Swing será mi tesis. Y pronto saldrá mi novela. Voy a responder las falsedades de Carlos Paredes.





TENGA EN CUENTA

“Soy políglota, hablo tres idiomas y estudié seis diplomados en gestión pública. Siempre fui el primer alumno”.

“Mi familia sufrió. Mi hermana, que es paciente oncológica, enfermó de depresión por tantas mentiras que dicen de mí”.

“Canté en los 100 años de Luis Bedoya Reyes. Estuvieron todos los partidos y los millonarios de Lima. Ese favor me lo pidió Marisol Pérez Tello. Estaba Lourdes Flores, Beingolea, el politólogo Luis Nunes. Yo organicé la producción”.