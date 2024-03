Richard Cisneros, mejor conocido como Richard Swing, negó que el expresidente Martín Vizcarra haya sido su amigo y aseguró que ni siquiera los une un vínculo profesional.

“Yo quiero dejar algo en claro, al señor Vizcarra lo conozco solo de la campaña, nunca ha sido amigo mío. No conozco su casa, ni la de San Isidro, ni la de Moquegua. No lo conocí -así como escribió un periodista en un libro- en Moquegua, ni siquiera conozco la ciudad”, dijo a Canal N.

Y agregó: “Ni siquiera (hay un vínculo) profesional, yo lo que hice fue dar órdenes de servicio de menor cuantía a un Ministerio de Cultura”, expresó.

Asimismo, en declaraciones a RPP, aseguró que el excontralor y excongresista Edgard Alarcón prometió protegerlo a cambio de que “destruya” a Vizcarra.

“Alarcón fue el que armó todo esto con un supuesto audio que había llegado por obra y gracia del espíritu santo debajo de su oficina. Él me citó al Congreso y me dijo:’Si destruyes a Vizcarra a ti nada te va a pasar, tengo de mi lado a la Fiscalía y la Contraloría... Contigo no hay nada hijito, nosotros vamos a encargarnos, a ti te vamos a tratar como un rey’, manifestó Swing.





¿Quién es Richard Swing?

Como se recuerda, Richard Swing se hizo conocido tras una denuncia periodística que informaba de contratos entre el artista y el Ministerio de Cultura, los cuales se habrían realizado de manera irregular.

En total, Swing realizó charlas de liderazgo y motivacionales por un total de 175 mil soles, tras la firma de nueve contratos que habría obtenido gracias a su cercanía con el entonces presidente Vizcarra.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.