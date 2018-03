Ricardo Briceño negó haber recibido dinero de Jorge Barata para Keiko Fujimori

Por casi tres horas, Ricardo Briceño, ex presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) , declaró ante la Fiscalía de Lavado de Activos, luego de que el ex CEO de Odebrecht en Perú, Jorge Barata , dijera el pasado 28 de febrero, ante el fiscal José Pérez, que le entregó US$200 mil para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori.

A su salida, Briceño negó lo dicho por el brasileño y aseguró que jamás recibió dinero alguno, ni para sus campañas como presidente de la Confiep, ni para algún partido político.

Dato aparte, en el allanamiento que realizó el Ministerio Público en las instalaciones del gremio empresarial, se halló documentación, firmada por él, que confirmaría que sí hubo un aporte en abril de 2011, durante época electoral.

No obstante, el empresario recordó que dejó el cargo en febrero de ese mismo año, pero que su sucesor y el gerente general no tenían poderes registrados ante la Sunat. “Eso sucede en muchas empresas durante una transición, entonces a mí llegaban los documentos oficiales”, añadió.

FUJIMORISTAS NO FUERON

De otro lado, el ex secretario general de Fuerza Popular (FP) Jaime Yoshiyama y el ex ministro Augusto Bedoya no asistieron a sus citaciones y solicitaron reprogramarlas.

Ambos deben declarar en el marco de la investigación que se le cursa al partido fujimorista por los presuntos aportes que habría hecho Odebrecht para la campaña de 2011.

Asimismo, a través de un comunicado, la doctora Julia Pacheco Garmendia, abogada de Yoshiyama, negó que su patrocinado haya obstaculizado la labor de la Fiscalía y lamentó que haya permanecido por más de 13 horas detenido.

Además, explicó que, “en cuanto a la tarjeta personal de Jorge Barata que se habría encontrado durante el desarrollo de la diligencia”, no prueba ninguna relación entre el fujimorista y el brasileño.

En tanto, Pacheco Garmendia argumentó que María Sasaki, esposa de Yoshiyama, jamás fue sorprendida por la Fiscalía para llevarse un CPU de su automóvil.

TENGA EN CUENTA

* Ricardo Briceño también explicó a la prensa que jamás participó o financió algún coctel de Fuerza Popular (FP).

* Fuentes de Perú21 informaron que el fiscal José Pérez decidiría el fin de semana, o la otra semana, la nueva citación para Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

* Ante los fiscales Germán Juárez y José Pérez, el ex CEO de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, también dijo que se entregaron aportes para las campañas presidenciales de Alan García, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski a través de terceros.