El exalcalde de Lima Ricardo Belmont anunció que no se oficializará su designación como asesor del despacho presidencial, luego de una reunión con el mandatario Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

En declaraciones a los periodistas, afirmó que fue nombrado “de palabra” y que entre los planteamientos que le entregó al jefe de Estado están el respeto a la libertad de expresión, dar confianza al país y otras propuestas que Castillo Terrones deberá darlas a conocer.

“No se (me) va a oficializar como asesor porque eso ya depende de muchas situaciones política que están ocurriendo ahora. No he preguntado los detalles, pienso que es un asunto del presidente. Yo no vengo acá por una resolución”, expresó.

“Como ustedes saben el día lunes el Congreso va a estar que arde porque está pensando lo peor (voto de confianza) y en esa inestabilidad no puedo venir acá a traerle más problemas al presidente. Yo he venido a traerle soluciones y él será el encargado de tomarlas, decirlas y de explicarlas a la prensa. No estoy autorizado a eso”, agregó.

Belmont también afirmó que seguirá visitando al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno) porque son “amigos”. “Ya se enterarán ustedes del grado de relación que hay entre Ricardo Belmont y toda la muchachada de Perú Libre y todos los que están al lado de él”, acotó.

ALCALDÍA EN LA MIRA

Finalmente, Ricardo Belmont refirió que aún evalúa postular a la Alcaldía de Lima en las elecciones regionales y municipales del próximo año y que los integrantes del Movimiento Obras están en plena recolección de firmas. También reveló que se vacunó contra el COVID-19 en Estados Unidos.

“Me resistía a vacunarme, pero me fui de vacaciones con mi mujer a visitar a unos amigos en Estados Unidos y allá fue tal la presión de mi familia, mis hermanos, mi mujer y mis hijos, y me vacuné. Si no hubiera tenido que planear un viaje a visitar a mi hermano en España, tal vez no me hubiera vacunado, pero en Europa me exigen la vacuna”, sentenció.

