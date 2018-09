Pese a las sendas críticas que recibió por sus comentarios xenófobos en contra de los venezolanos que llegan al Perú huyendo de la crisis humanitaria en su país, Ricardo Belmont se reafirmó en sus declaraciones en contra de ellos.

"No me arrepiento de nada de los venezolanos, porque no he dicho nada malo contra ellos. He defendido al peruano. Si los peruanos no tienen trabajo y el canciller anuncia en un periódico importante de Lima que van a incursionar un millón de venezolanos para quitarles el trabajo a los peruanos, yo muestro mi preocupación (...). Yo soy peruano, primero el Perú, segundo el Perú y después el resto", declaró a Trome.

El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libertario, también se refirió a la cercanía que tuvo Renzo Reggiardo, su contrincante en los comicios municipales, con el fujimorismo.

"Bueno, él estuvo cercano al fujimorismo. Fundó el partido con Luz Salgado, su padre fue fundador de Cambio 90. Y creo, no estoy seguro, que este partido (Perú Patria Segura) fue Cambio 90 y ahora tiene otro nombre", manifestó.