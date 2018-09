Ricardo Belmont se entera en vivo de que no habrá debate con Reggiardo

El candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libertario, Ricardo Belmont , se enteró en vivo de que ya no habrá este domingo un debate electoral con Renzo Reggiardo, de Perú Patria Segura.

"No va a haber debate, nunca me enteré, recién me entero. Me sorprende que no haya debate", expresó Ricardo Belmont al aclarar que los equipos de campaña de ambos jamás se reunieron para coordinar el encuentro.

El candidato de Perú Libertario manifestó que "los 20 candidatos se me han colgado del cuello para debatir", evitando confirmar si asistirá o no a la segunda parte del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este domingo 30.