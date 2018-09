Raúl Diez Canseco asegura estar "defraudado y apenado" por actitud de Barnechea

El ex vicepresidente Raúl Diez Canseco Terry dijo esta mañana estar "defraudado y apenado" por la actitud del ex candidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea , quien la semana pasada cuestionó su presunto apoyo a un candidato municipal vinculado al narcotráfico.

"Esto es muy grave, porque para comenzar Alfredo tenía línea directa conmigo. Yo lo apoyé en su candidatura, yo lo acompañé en su candidatura, auspicié su entrada a Acción Popular realmente convencido de que era la persona que necesitábamos, que era una persona valiosa, inteligente y buena", sostuvo en una entrevista para ATV.

"Ahora estoy defraudado y apenado", señaló.

¿QUÉ PASÓ?

La semana pasada Barnechea criticó a Raúl Diez Canseco y a Edmundo del Águila por su apoyo al candidato a la alcaldía de Pucallpa, Luis Valdez.

"Voy a ser muy riguroso ¡No voy a permitir ladrones en Acción Popular! […] mediante un video en un acto inaceptable que dirigentes como Raúl Diez Canseco y [Edmundo] Del Águila fueran a proclamar a un narcotraficante en Pucallpa, candidato a alcalde por el partido. ¡Conmigo no habrá narcotraficantes! ¡Cómo es posible!", declaró Barnechea.

Diez Canseco explicó lo que sucedió en Ucayali. El también excandidato presidencial aseveró que Luis Valdez intentó "manipular" su presencia en un local partidario de la región como un presunto apoyo.

"En Ucayali un grupo de jóvenes del partido me reclamaron que cómo había ido sin avisarles y que camino al aeropuerto había un local y que si podía entrar a saludarlos [...] Cuando comencé a hablar entra un pequeño grupo con este señor y ahí me di cuenta de que había pues una maniobra, declaré a la prensa cuando me preguntaron si había ido por Valdez, y yo había ido a saludar a mis correligionarios y me retiré", explicó.

"A las pocas horas, Valdez levantó la noticia de esta situación tratando de manipularla y yo hice una contestación contundente a la prensa que me parece imposible que Alfredo Barnechea no la haya escuchado", manifestó.

Finalmente, Diez Canseco lamentó tener que aclarar este tema en medio de una situación de crisis política en el marco de la cuestión de confianza anunciada anoche por el Ejecutivo.

En esa línea, hizo un llamado para que el Legislativo se ponga de acuerdo con el Gobierno y así se pueda "dar solución a este enfrentamiento".

"Nadie está pensando en el pueblo que está en la calle", consideró.