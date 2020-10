El fiscal superior, Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, aseguró este jueves que respetará y acatará la decisión que tome la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, respecto a qué despacho fiscal tendrá a su cargo la investigación al presidente Martín Vizcarra por los presuntos sobornos recibidos dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional.

“En estas circunstancias de discrepancias o eventualidades que puedan surgir, nos mantenemos subordinados a la Fiscalía de la Nación. En ese sentido, cualquier decisión de la fiscal de la Nación tenemos que respetarla y acatarla como corresponde. Sobre el caso particular [la investigación al presidente Martín Vizcarra], eso le corresponde a la fiscal de la Nación evaluarlo”, sostuvo en una entrevista con Ideeleradio.

Consideró, en ese sentido, que una eventual resolución de la titular del Ministerio Público tendrá “nombre propio” y por ello indicó que lo “justo” es que su equipo sea escuchado por Zoraida Ávalos antes de que tome una decisión.

“Es verdad que para la señora fiscal de la Nación, tomar un pronunciamiento, necesariamente, tiene que evaluar que tiene que sacar una resolución con nombre propio, porque tendría que definir con nombre propio”, explicó sobre las investigaciones que involucran al presidente Martín Vizcarra.

“Me parecería que lo justo en una decisión de este tipo es que nosotros seamos parte de una decisión en donde existen dos lados de la moneda. Lo justo es que seamos escuchados también nosotros y no se resuelva unilateralmente con lo que el fiscal [Omar] Tello pueda eventualmente hacer”, señaló.

El fiscal Germán Juárez, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, abrió una investigación preliminar contra el jefe del Estado, Martín Vizcarra, por presuntos actos de corrupción en dos licitaciones que se realizaron en los años 2013 y 2014 para los proyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

En paralelo, el sábado, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Omar Tello Rosales, emitió un documento disponiendo que el Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal provincial Elmer Chirre Castillo, investigue el mismo caso.

Rafael Vela consideró que el Ministerio Público debe tener “una estrategia unificada” en la investigación al presidente Martín Vizcarra y lamentó que exista “desorden” en cuanto a las investigaciones de la fiscalía. El coordinador del equipo especial indicó que el fiscal Tello tiene una estrategia que “difiere” con la de su equipo en lo que respecta al mecanismo de colaboración eficaz.

“Aquí sucede porque dos fiscales que no son parte del mismo equipo pueden tener estrategias hasta diferentes, por esa razón es que precisamente tenemos una visión de especialización de nuestra parte que difiere con la que tiene las fiscalías anticorrupción, hasta el punto de la utilidad de la colaboración eficaz”, manifestó.

“El coordinador del sistema anticorrupción [Omar Tello] ha dicho que no necesitan colaboradores eficaces, cosa que a mi me sorprende muchísimo. Esa postura es más bien un mensaje al colaborador de hostilización. Eso es desorden, eso no puede pasar. Debe existir una estrategia unificada”, remarcó.