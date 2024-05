El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Wigberto Nicanor Boluarte, fue detenido este viernes por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), en el marco de la investigación en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias y organización criminal.

El hermano de la mandataria se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace más de un año, cuando se reveló que personajes cercanos al hermano presidencial eran contratados en el Estado. Así como reuniones con un proveedor del Estado y funcionario regional de Apurímac, como reveló en su momento Perú21.

Asimismo, también se dio a conocer un informe en el que se exhibía una presunta participación suya el otorgamiento de un presupuesto de S/20 millones a un municipio de Cajamarca, luego de que el alcalde asistiera a su fiesta de cumpleaños.

La influencia y poder de Nicanor Boluarte trascendió cuando se descubrió que personas que participaron en reuniones de su partido que busca la inscripción, Ciudadanos Por el Perú, posteriormente fueron nombrados prefectos y subprefectos.

Y, aunque Nicanor Boluarte ha declarado que no es una sombra en el poder, tiene varias denuncias que indican lo contrario.





Firmas falsas

El partido Ciudadanos por el Perú, el mismo que fue impulsado por Nicanor Boluarte está en medio del ojo público tras descubrirse casi medio millar de firmas falsas en los planillones que buscan su inscripción formal.

El dominical Cuarto Poder mostró un análisis realizado por el Reniec, el cual revela que de las 32 mil firmas que Ciudadanos por el Perú presentó, cerca de 10 mil fueron consideradas como no válidas ante las sospechas de que se ha tomado identidades de varias personas para falsificar sus firmas.

De estas 10 mil firmas consideradas como no válidas, se extrajeron el 15%, es decir cerca de 1500 firmas, para realizar un análisis más profundo y descubrieron 500 firmas fueron falsificadas.





Asesoró a alcalde corrupto

Nicanor Boluarte también ha sido acusado de asesorar a un alcalde que se encuentra inhabilitado por una condena por corrupción.

El patrocinado fue Miguel Huacre Mendez, alcalde de Anco Huallo, quien se encuentra inhabilitado por corrupción, pero que, aun así, mantiene su cargo en la municipalidad. Según reveló América Televisión, el hermano presidencial recibió S/ 17,000 en total por otorgar servicios de asesoría legal, que incluyen procesos penales y habeas corpus.





Grave denuncia en su contra

“La primera palabra la tiene la presidenta de la república Dina Boluarte y la última palabra para la elección la tiene el señor Nicanor Boluarte Zegarra…”, fue lo que presuntamente habría dicho el director de la Dirección de Gobierno Interior, Jorge Ortiz, al ahora testigo Teo Berrut, sobre las designaciones de prefectos y subprefectos a nivel nacional.

Según Berrut y otros testigos, la designación de estas autoridades a nivel nacional, no solo pasaría por las manos de Ortiz, sino también por la aprobación de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado.

“Han sido cuatro reuniones con este señor (Jorge Ortiz), cuatro. Le dije ‘hermano están cogiendo prefectos y subprefectos para reuniones políticas, (y me respondió) ya Teo, eso no lo manejo, eso lo maneja el señor Boluarte, Nicanor, ese no es mi tema”, comentó Berrut.

