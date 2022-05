A confesión de parte, relevo de pruebas. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reconoció que no todas las sesiones de Consejo de Ministros Descentralizados (CMD) que viene llevando a cabo el gabinete desde el año pasado cuentan con el refrendo de las actas correspondientes.

Desde Huánuco, admitió que “en algunos casos no están las actas” y justificó la omisión arguyendo que lo que hay son “las relatorías que se forman desde el día anterior”.

Tratando de minimizar este nivel de informalidad, Torres agregó que los CMD no son reuniones secretas, y añadió que si estas se realizan es porque la población las reclama como un canal para sus demandas.

Lo real, empero, es que en varias de las ciudades visitadas por el gabinete se ha impedido que participen aquellos representantes de organizaciones gremiales que tienen un discurso crítico al gobierno, y se les ha desplazado por gente afín a Perú Libre y a Pedro Castillo. Eso sucedió, por ejemplo, en Cusco, y fue denunciado oportunamente por el propio gobernador regional, Jean Paul Benavente, quien reveló que los asistentes al cónclave fueron “filtrados” por la Presidencia del Consejo de Ministros.

El presidente Pedro Castillo, por su parte, también avaló los CMD y cuestionó a quienes, según él, habiendo sido gobierno no cultivaron esa práctica. “¿Qué culpa tenemos nosotros de que no se sacaron los zapatos y no decidieron bajar a los lugares más recónditos; hoy lo tenemos que hacer”, afirmó.

Torres, en tanto, desvirtuó que el gobierno lleve portátiles a estas reuniones. “¿Dónde está el ómnibus? ¿Quién ha recibido un táper para que pueda asistir a esta reunión”, preguntó con sorna.

Horas antes, fue la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien denunció que unas 10 autoridades ediles y regionales le han confirmado que el gobierno sí lleva portátiles a los Consejos de Ministros Descentralizados, y acusó que en estos encuentros “solo se encargan de hablar de la Asamblea Constituyente y de hablar mal del Congreso”.

TENGA EN CUENTA

El premier Aníbal Torres justificó la inacción del gobierno para resolver el conflicto en Las Bambas.

“No está bien decir: ‘ah, tienen que aplicar el Estado de derecho’. Lo que nos están diciendo es: ‘váyanse, métanle bala a esos indios”, dijo, polarizando el tema.