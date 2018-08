Presidente Martin Vizcarra: “No me van a doblegar”

Desde Tacna, con motivo del 89° aniversario de la reincorporación de esta región al Perú, el presidente Martín Vizcarra manifestó que plantear la reforma política y judicial ha generado enfrentamientos. “Ya he comenzado a recibir lo que estaba esperado”, dijo.

“Pero, ¿saben qué? Aquí al lado de Grau y Bolognesi le digo a Tacna y al Perú que no me van a doblegar. Continuamos el rumbo trazado el 28 de julio. Hagan lo que quieran, lo que puedan pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción”, exclamó.

Vea también Vizcarra revela que Keiko Fujimori buscó “sujetar” al Ejecutivo

En ese sentido, hizo hincapié que ya sabía que lo expuesto ante el Congreso, hace un mes, lo iba enfrentar a grandes intereses y políticos corruptos que arreglan procesos bajo la mesa.

Asimismo, el jefe de Estado dijo que será él quien lidere la lucha contra este flagelo. “No hay mejor lugar para hacer ese compromiso que Tacna, que nos da ejemplo en la historia, que aguantó casi 5 décadas en cautiverio, que estoicamente se siguió sintiendo esa fortaleza que demostraron las tacneñas. Estaré a la cabeza en ese cambio cueste lo que cueste y caiga quien caiga", agregó.

Vea también Keiko Fujimori: El 14 de setiembre se realizará audiencia para analizar casación

También recordó el momento en que asumió la presidencia del Perú tras la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczysnki. “Yo me encontraba a miles de kilómetros, era una inmensa responsabilidad, pero como yo le dije a mi gente más cercana, yo no me chupo”, indicó.