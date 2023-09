El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo calificó de “migajas” el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le asignó a su sector para el ejercicio fiscal 2024. Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, Arévalo indicó, incluso, que es ilegal lo asignado por el MEF, y hasta propuso que el titular de esa cartera, Alex Contreras, sea censurado por su desempeño en el cargo.

“Nosotros tenemos un presupuesto que nos da Economía que no lo aceptamos... ya sería la hora que la representación congresal lo llame y su proponga una censura. Si un ministro de Economía no es capaz de atender las necesidades de su país, pues habrá que censurarlo. “, indicó el titular del PJ, que explicó que la decisión del MEF es “ilegal” pues no cumple con la Ley N°28821 y por ello es que no ha firmado el acta ministerial, pues “no podemos aceptar el acta para recibir migajas”.

El magistrado explicó que el presupuesto real que necesitaría la institución que preside es de siete mil 182,009 millones de soles, pero el MEF les asignará 3,666 millones.

“Habrá quienes nos critiquen, por supuesto, mañana dirán que vine aquí a pedir sueldo por los jueces, por los trabajadores, ¿y por qué no?, que nos critiquen”, señaló Arévalo ante ese grupo de trabajo.

Tras el titular del PJ se presentó la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien solicitó se mejora la escala remunerativa del personal contratado de esa entidad.

