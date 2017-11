El legislador aprista Mauricio Mulder presentó ayer un proyecto de ley que pretende modificar el Reglamento del Congreso de la República para establecer que tras una "crisis total del gabinete", los ministros salientes no puedan volver a integrar el nuevo equipo ministerial.

La Constitución Política del Perú señala que la crisis total del gabinete se produce cuando al presidente del Consejo de Ministros –también llamado primer ministro– le es rehusada la confianza, o si es censurado, o si renuncia o es removido de su cargo. Sin embargo, no indica más parámetros a esa figura.

La iniciativa legislativa de Mulder plantea, además, que si el presidente de la República decide restituir nuevamente a un ministro saliente, la crisis total del gabinete no contará para una posible disolución constitucional del Congreso. El artículo 134 de la Constitución faculta al mandatario a cerrar el Parlamento si se produce dos crisis totales del gabinete, antes del último año de gestión del jefe de Estado.

Extracto del proyecto de ley presentado por Mauricio Mulder. (Congreso de la República). Extracto del proyecto de ley presentado por Mauricio Mulder. (Congreso de la República). Congreso

Hace unos meses, el Legislativo le negó la confianza al ex premier Fernando Zavala, con lo cual se produjo la crisis total del gabinete que él encabezaba. No obstante, de los 19 ministros que formaban el equipo de Zavala, 14 de ellos fueron designados en el siguiente equipo ministerial que se formó.

Durante el debate del voto de confianza para el ex primer ministro, Mulder había mostrado negativa a que algunos ministros se mantengan en el próximo gabinete. “Ahora que asuman el riesgo y las responsabilidades, si este gabinete no obtiene la confianza dentro de algunos minutos que vamos a votar, se tienen que ir todos, ninguno se puede quedar. Aquí no hay de que yo me paso a tu ministerio, que de ahí yo voy a ser presidente del Consejo de Ministros, ¡No, señor! Todos se van”, exclamó.