La congresista Kelly Portalatino, de Perú Libre, reiteró que votará en contra de dar la confianza al gabinete que preside Mirtha Vásquez por considerar que representa a “las ONG y los caviares”.

“Ratifico mi posición. No voy a dar el voto de confianza a la señora Mirtha Vásquez porque ella, en primer lugar, no me representa, representa a las ONG, a los caviares, a un sector minoritario y nosotros representamos a la masa popular”, aseguró en declaraciones a RPP este miércoles.

Mañana jueves 4 de noviembre, seguirá el debate y se llevará a cabo la votación en el Pleno sobre el pedido de confianza que solicitó Mirtha Vásquez la semana pasada al Poder Legislativo.

Kelly Portalatino reiteró que habrá un grupo de congresistas de Perú Libre que no votará a favor de la confianza. (RPP)

Este martes, sin embargo, se produjo la renuncia del ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien salió del cargo luego que se informara sobre una reunión social que se llevó a cabo el 31 de octubre en su casa a pesar de la prohibición para este tipo de eventos dispuesta por su propio despacho.

Portalatino saludó la renuncia de Barranzuela al cargo y reiteró que no fue una propuesta de Perú Libre para ocupar el cargo dentro del Gabinete.

“Perú Libre en ningún momento ha propuesto al señor Barranzuela [...] No fue algo colegiado como bancada de Perú Libre o el partido. Efectivamente, ha sido una irresponsabilidad de su investidura [...] Hay que ser conscientes que el señor Barranzuela ha tomado una decisión sensata en beneficio del país”, manifestó.

La legisladora señaló que hoy la bancada Perú Libre tendrá una reunión para evaluar cómo votará este jueves y reiteró que, personalmente, su intención es votar en contra del gabinete Vásquez.

“Eso no es oposición, eso significa capacidad de crítica, fiscalización y también generar un cuestionamiento al personal técnico, en especial por ese mismo motivo la señora Mirtha Vásquez porque ella ayer debía ir a Acquia, en Ancash, y ella no ha asistido. Para mí ha sido una decisión muy desafortunada, no atinada [Pero tenía que resolver lo del ministro del Interior] Eso no es excusa”, aseveró.

