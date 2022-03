Andrés Calderón hace un llamado a la reflexión sobre la importancia de la libertad de expresión, pilar fundamental para la democracia. En su libro Polítika vs Prensa, identifica momentos importantes donde pudo estar en peligro. En el gobierno de Pedro Castillo el problema se ha agudizado.

¿De los gobiernos de los últimos años, cuál es el presidente que recuerdas que más atacó a la prensa?

Si miro de forma cualitativa la actitud de los gobernantes con los medios de comunicación diría que, sin lugar a dudas, es Pedro Castillo quien ha mostrado una destemplanza, una violencia y una hostilidad contra los medios de comunicación como ningún otro mandatario lo ha hecho en los últimos años, desde el periodo de Alberto Fujimori. Creo que todas las señales que se han dado en este momento de parte del presidente, son justamente de alguien que entiende a los medios de comunicación bajo esa dicotomía equivocada de que o eres mi aliado o eres mi enemigo, cuando el medio de comunicación no es ninguno de los dos.

El presidente Castillo ahora critica las marchas en las calles y a quienes piden su vacancia.

Pedro Castillo es un presidente que necesita a un villano, necesita victimizarse porque no tiene nada más que mostrar, no tiene logros propios y a diferencia de los que puede haber pasado en gobiernos recientes donde más bien era la oposición donde obstaculizaba ponía cabe o minimizaba los avances del Ejecutivo en este caso es todo lo contrario porque tenemos a un ejecutivo metiéndose cabe a cada paso que da. Y cada vez que salen las críticas que vienen de los medios de comunicación: destapes periodísticos, investigaciones fiscales e informes de Contraloría, la respuesta más sencilla que muestra un gobernante es la victimización. Y forma parte de una narrativa una herramienta muy sencilla, apostar a los sentimientos y usar la herramienta de la post verdad. Mientras continuemos con esta dinámica estancada entre el Legislativo y Ejecutivo yo creo que esa va a seguir siendo la salida fácil para el mandatario.

¿Es viable la propuesta hecha por el expresidente Sagasti de juntar firmas, presentarlas al Congreso y adelantar elecciones generales?

Constitucionalmente es válido las iniciativas legislativas también pueden venir d un grupo organizado de personas al punto de que se fuerce a que el Congreso debata algo que no va a querer debatir, yo creo que esa intentona frustrada de lanzar la idea de adelanto de elecciones no era un gesto de desprendimiento de gobierno era más bien una forma de presión al Congreso diciéndole que si las cosas empeoraban se iban a ir los dos poderes, el Ejecutivo no se iba a ir solo. Y, el Congreso entendió la señal porque reculó y dijo bueno vamos a postergar la censura de Condori, no tomaban ningún paso con relación al ministro de justicia. Si los antecedentes so indicativos parecen ser que tampoco van a aprobarse la vacancia de pedro Castillo, al menos que pase algo realmente sorprendente. Entonces creo que es una forma que no tiene talvez mucha probabilidad de éxito porque eso significa que el Congreso apruebe votar para irse. Lo que sí es una forma de ejercer presión ante dos poderes que han decidido primero por sus propios intereses antes que los del país.

