Mostrar menos

Presidente Castillo dijo”Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré”, pero no responde a preguntas de la prensa. Además, por fin Hugo Chávez deja Petroperú. También, miembros de la banda Los Tiranos del Centro se autodelatan. Y, presidente ucraniano pide a la UE detener todo el comercio con Rusia.