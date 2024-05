La Cuarta Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria rechazó el pedido de la fiscalía de imponer detención domiciliaria por 18 meses al expresidente Alberto Fujimori .

El Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público que buscaba cambiar la audiencia de variación de comparecencia simple a detención domiciliaria.

#LoÚltimo



El Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía de imponer detención domiciliaria al expresidente Alberto Fujimori



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/lyFIlHL9CX — Canal N (@canalN_) May 17, 2024

Como se sabe, la Fiscalía formalizó el pasado 30 de enero de este año, su pedido de detención domiciliaria durante 18 meses en contra de Fujimori, solicitud que el exmandatario rechazó por considerar que vulnera sus derechos a la libertad y a la protección de la salud.

La audiencia de variación de comparecencia simple a detención domiciliaria, en el proceso que se le sigue por el asesinato en 1992 de seis personas en la localidad de Pativilca, a manos del grupo militar encubierto Colina, fue realizada por el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional, a cargo del juez Littman Ramírez.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad expuso los “elementos de convicción” de la solicitud, basada en que el exgobernante (1990-2000) no tiene “ninguna medida coercitiva” y se debe evitar el riesgo de fuga.





“Puedo morir de forma súbita”





Por su parte, el exmandatario expresó, en ese momento, su rechazo a este pedido de la fiscalía, argumentando que se encuentra delicado de salud y que el arresto domiciliario afectaría sus tratamientos.

“Se me ve bien, no tengo fiebre, no tengo vómitos, pero no se habla de los órganos internos. La junta médica dice que tengo el corazón infartado, sufro de fibrilación auricular paroxística y que cuando se produzca una crisis, que podría ser en este momento, me da una arritmia que puede derivar a una trombosis (...) padezco de hipertensión arterial, desde hace tres años son oxígeno dependiente, por lo menos debo estar con oxígeno 12 horas al día, sería una locura que quiera fugar”, refirió.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.