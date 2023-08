¿Se podría aplicar el plan Bukele en Perú? El juez salvadoreño Juan Antonio Durán Ramírez no dudó en referirse sobre el plan del presidente de El Salvador, Nayib Bukele , contra la inseguridad ciudadana en el país. Sin embargo, advirtió que el gobierno peruano no debe “sacrificar la justicia ni los derechos humanos ” para combatir la delincuencia.

El magistrado precisó que este método podría ser adaptado solo si priorizan los derechos humanos de las personas. Además, recordó que, por no respetar dichos límites, El Salvador ya no cuenta con un estado de derecho a día de hoy.

“Yo diría soluciones humanas. No pueden implementarse decisiones políticas criminales que violenten los derechos humanos, las garantías constitucionales. Es decir, debe haber un equilibrio, pero no sacrificar la justicia y los DD.HH. en función de la seguridad. En El Salvador, ya no tenemos estado de derecho”, declaró al programa Exitosa Perú.

Según informó Durán, esta estrategia ha significado una “política criminal” que ha vulnerado los derechos humanos de las personas. Entre las acciones que denuncia, se encuentra la detención arbitraria, la tortura en los centros penitenciarios y presuntos crímenes de guerra.

“Hay costos que valorar bien y que hay que pagar. Las miles de personas que han sido liberadas tras demostrarse que son inocentes ascienden a más de 7 mil personas de las 71 mil ya señaladas. El ministro de Justicia dijo que había cero muertos en 251 días, pero eso no es cierto, a la gente la han torturado dentro de los centros penales”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO