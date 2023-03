Jorge Seminario es miembro del Colectivo Piuranos por Piura, que busca soluciones para la región ante el embate de las lluvias. Con ese fin, intenta reunirse con el presidente del Congreso, José Williams.





¿Por qué quiere reunirse con el presidente del Congreso de la República?

Le hemos enviado la carta al presidente del Congreso, José Williams, porque no se ha tomado con seriedad las obras que la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios debió hacer. Exigimos que se haga una revisión para saber qué pasó. Que se tome acción inmediata, necesitamos que los proyectos se hagan de forma integral, pero de una vez. Nosotros, como sociedad, no vamos a aceptar que ese proyecto se haga por etapas, eso sería tirar la plata al agua. El río Piura es complejo porque nace en la sierra, pero no tiene desembocadura en el mar, necesita una atención urgente.





¿Por qué no recurren a los congresistas por Piura para que los apoyen?

Nosotros tenemos siete congresistas en la región que debieron tener, dentro de su agenda regional como punto fundamental, dos proyectos. Lamentablemente, los congresistas no han hecho una agenda regional, no han priorizado a Piura y se dedican a la agenda de su partido. Pero sí hemos tenido reunión con el congresista Carlos Anderson, hemos alcanzado el tema al congresista Roberto Chiabra, pero los congresistas por Piura no se interesan por la región.