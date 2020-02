Todos en la misma lista. El último sábado, solo dos días después de que se desatara la crisis ministerial, el titular del Interior, Carlos Morán, sorprendió al anunciar que el Ejecutivo emitirá un decreto supremo para retirar el resguardo policial a los congresistas y que esa medida se aplicará a los nuevos integrantes del Parlamento.

La reacción de los virtuales legisladores consultados por Perú21 fue que no hay oposición a la medida, pero que sí consideraban que también debería aplicarse a los ministros de Estado.

Para Ricardo Burga, de Acción Popular (AP), Luis Valdez de Alianza para el Progreso (APP), Lenin Checco, del Frente Amplio (FA), y Javier Mendoza, de Unión por el Perú (UPP), esta decisión debería replicarse a los jefes de gabinete, pues consideraron que son ellos los que tienen más personal policial a su cargo.

“También queremos que el Ejecutivo nos hable acerca del plan integral que tienen y que indique lo que se hará en materia de seguridad ciudadana, y exigimos que la decisión de retirar el resguardo policial a los congresistas se haga extensiva a los ministros y viceministros”, expresó el representante de APP.

En tanto, los virtuales congresistas de UPP y del FA indicaron que también se debería retirar el resguardo policial que tienen algunas empresas, pues señalaron que “hay mineras que cuentan con policías a su disposición, cuando la población los necesita”.

Hace un año, en una entrevista, el ministro Carlos Morán indicó que habían 1,500 efectivos policiales que brindaban resguardo a ministros, congresistas, jueces, fiscales y gobernadores.

LO ACEPTAN

Ayer, el titular de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, declaró a RPP que los representantes de los ministerios sí estarían dispuestos a dejar de tener resguardo policial.

“Consideramos que el tema de la inseguridad es primordial, importante. Cuando hay un objetivo que cumplir, todos nos tenemos que allanar, todos tenemos que colaborar para que esto sea así. Si es necesario que nosotros tampoco tengamos seguridad, estamos dispuestos a eso”, resaltó.

Además, reveló que actualmente cuenta con alrededor de 10 efectivos policiales dedicados a resguardarlo, e indicó que esta cifra podría reducirse o hasta eliminarse.

“Estamos trabajando, estamos viendo por una seguridad más asentada, más favorable para la población porque la población es la que viene diciendo en estos tiempos que ‘falta seguridad’. La inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas”, comentó Montenegro.

“CORTINA DE HUMO”

Pero los representantes de APP, AP, UPP y el FA también coincidieron en señalar que esta medida anunciada por el Ejecutivo les parece una “cortina de humo” y una decisión “populista”.

La explicación es porque, como se mencionó al inicio del texto, solo dos días antes del anuncio de Morán se produjo un cambio en cuatro carteras del gabinete: Transportes, Energía y Minas, Justicia y Educación.

La decisión de algunas renuncias estuvo vinculada al caso Odebrecht. Por un lado, Juan Carlos Liu, de quien se conoció que fue asesor de la brasileña antes de ser ministro, y el por otro Ana Teresa Revilla, de Justicia, quien al igual que Liu y el premier Vicente Zeballos, habría tomado conocimiento de la reunión del exprocurador Jorge Ramírez con miembros de la compañía investigada por actos de corrupción.

“Es demagógico y parece que quieren enfrentarnos con el pueblo con este tipo de decisiones. Creo que la política de pechar al Congreso no le va a dar resultado al Gobierno, considero que el presidente Vizcarra perdió la oportunidad de sacar al ministro del Interior”, expresó Burga.

Por su parte, Javier Mendoza afirmó que lo que se busca es “desviar la atención de las conversaciones entre Odebrecht y el Ejecutivo”.

“Lo que quieren es ganar aplausos, y si no es así, entonces que el ministro Morán ya no tenga seguridad”, resaltó.

Quien compartió la postular del virtual congresista de UP fue Lenin Checco, para quien hay intención de “tapar los escándalos de los ministros”. No obstante, el ministro Montenegro afirmó que esta no es una propuesta “populista”, sino de seguridad.

“Es una propuesta que ha hecho el ministro del Interior, se dice que podría ser a través de una norma; nosotros nos allanamos, lo importante es ir en favor de la población”, insistió.

NORMAS VINCULADAS

¿Se puede retirar el resguardo policial con un decreto supremo? El artículo 98 de la Constitución señala que el presidente de la República está “obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demanda el presidente” del Parlamento.

En tanto, la Ley de la Policía Nacional establece que es una de las funciones de la policía brindar seguridad al jefe de Estado, a los mandatarios que visitan el país, a los presidentes de los poderes públicos, “a los congresistas de la república, ministro de Estado, así como dignatarios”.

ENRIQUE GHERSI: “MEDIDA DEL EJECUTIVO ES IMPRUDENTE”

El Ejecutivo no puede modificar por decreto de urgencia, o por decreto supremo, una ley ni el reglamento interno del Congreso.

Además, no es aconsejable actuar con tanta precipitación porque apenas ocurra algo como una agresión a un parlamentario, ¿quién será el responsable?

Hay que ver el tema con cuidado, ya que más allá del tema populista que puede ser una medida como esta, es irresponsable e imprudente dejar a funcionarios, de la importancia política que tienen los congresistas, sin protección.

Ahora también se abre la posibilidad para que se deje sin seguridad a los ministros, y no los puedes dejar sin custodia.

Si los dignatarios van a quedar sin protección, eso es peligroso en un país como Perú, donde existe la violencia delictiva.

No creo que la solución a un problema de inseguridad ciudadana sea algo de este tipo porque es un poco de demagogia lo que se está haciendo con este tema y es muy peligroso hacer demagogia con la seguridad de las personas.

DATOS

* Cuando se cerró el Parlamento, en setiembre del año pasado, el ministro Carlos Morán informó que los policías encargados de resguardar a los parlamentarios serían reasignados a la lucha contra la delincuencia ciudadana.

* El ministro Morán aseguró que el retiro del resguardo policial implicaría que unos 400 efectivos sean trasladados a trabajar contra la inseguridad ciudadana.

* Asimismo, el titular del Interior indicó que se estaba evaluando si se solicitará apoyo de las Fuerzas Armadas, como lo informó este diario.

* Para Diethell Columbus, virtual congresista de Fuerza Popular, la medida anunciada por el Ejecutivo “está poniendo en riesgo la integridad de los congresistas”.