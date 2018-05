Piden citar de grado o fuerza a Luis Castañeda Lossio a la Comisión Lava Jato

El vicepresidente de la Comisión Lava Jato, Humberto Morales (FA), pidió que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio , sea citado "de grado o fuerza" a ese grupo de trabajo debido a que fue convocado y no se presentó por segunda vez.

Al sustentar su solicitud, el legislador sostuvo que "es preocupante" que el burgomaestre se excuse de brindar sus descargos ante el grupo parlamentario. Esa misma inquietud manifestó la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta.

La parlamentaria explicó que se citó con anticipación a Castañeda e indicó que no debería ocurrir lo mismo en el futuro, teniendo en cuenta que se está investigando el caso de la Línea Amarilla relacionado con la Municipalidad de Lima.

"Me preocupa, lo digo directamente, no vaya a ser que el encubrimiento a la ex pareja presidencial tenga que ver porque me llama severamente la atención que el alfil y escudero de la ex pareja Humala-Heredia sea el candidato de Solidaridad Nacional, me refiero al ex congresista Josué Gutiérrez", resaltó.

En ese sentido, indicó que no se quiere que los "testaferros de nadie" vayan a meterse en la política peruana.