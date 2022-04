Para el constitucionalista Carlos Hakansson el proyecto de Perú Libre no debería ser evaluado en el Congreso de la República.

“Quieren hacer algo similar a lo que ocurrió en Bolivia con la Constitución Plurinacional de la República, como si fuera una reivindicación pero que, en realidad, tiene como objeto afectar las libertades económicas y de manera soterrada mellar la libertad de expresión, como ya lo vemos (en el Perú) con algunos periodistas y las cartas notariales. Es parte del plan para crear desazón en el pueblo y hacer creer que la salida es una nueva Constitución”, indicó.





Carlos Hackansson sobre proyecto de ley para una Asamblea Constituyente

En otro momento manifestó que es el Congreso que debe evitar que esta jugada se dé.

“El tema es que el presidente no tiene alta popularidad para generar un cambio, no es como el caso de Chávez o Correa. Ha sido tan malo este gobierno que no goza de esa popularidad. Lo que busca esta iniciativa es generar una ley de reforma de la Constitución y es el Parlamento el que tiene que decidir, no la autoconvocatoria. Para una reforma se necesitarían 87 votos en dos legislaturas sucesivas. Una ley ordinaria no sería válida. El Perú superó la crisis de 2008 bajo esta Constitución. Pero se busca cerrar minas, parar la inversión, cerrar las carreteras para los inversores y echar la culpa a la Constitución.”, concluyó.

