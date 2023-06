Eduardo Salhuana, congresista de APP, sostiene que la próxima Mesa Directiva del Congreso debe conformarse con todas las fuerzas políticas.





El llamado bloque democrático ha perdido fuerza, ¿deberían refrescar su conformación?

El tema de la Mesa Directiva tiene que ver directamente con la distribución de las comisiones ordinarias y comisiones especiales. Es lógico que se conozcan las conversaciones y que se estén conformando posibles listas para postular. Creo que en las próximas semanas esto se definirá; hoy es un poco prematuro. Veremos qué deciden.









La primera conformación de la que se habla es de APP, Fuerza Popular, Acción Popular y Somos Perú. ¿Podrían considerar que un congresista de izquierda pueda integrar la lista?

Luego de dos años en la labor congresal, es importante incorporar a otros integrantes a la MD. En los dos primeros años condujeron la Mesa María del Carmen Alva, luego Lady Camones y después José Williams. Recordarás que no estuvo presente ningún miembro de la izquierda. Debemos trabajar de alguna manera en recuperar la imagen del Parlamento frente a la opinión pública.





¿Qué bancada de izquierda podría integrarse o ser parte de la lista?

No se habla de nombres, sino de fuerzas políticas del sector centroderecha que tiene que integrar algún representante de la izquierda; seguramente con ellos se conversará cuando el grupo democrático esté sólido.





¿APP tiene interés de presidir la MD? Se ha mencionado a Lady Camones

APP como bancada aún no ha decidido el nivel de participación; este fin de semana tendremos una reunión y tomaremos una decisión política. Sobre Lady Camones, es una buena política, una buena parlamentaria. Sin embargo, como he señalado, aún no se ha tomado una decisión de participar a ese nivel aún, no tenemos nombres.





¿Pensarían en aliarse con Perú Libre?

A estas alturas lo que tenemos que definir claramente son metas y objetivos en común, como mejorar el nivel y producción de leyes. Eso pasa por superar las ideologías y lo concreto es armar una mesa multipartidaria.