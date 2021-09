El mandatario Pedro Castillo y el dictador venezolano Nicolás Maduro aprovecharon las breves horas que coincidieron en México por la cumbre de la Celac, el último fin de semana, para sostener una reunión a puerta cerrada, sin nadie más presente que ellos dos, de acuerdo a fuentes de la Cancillería consultadas por Perú21.

Esa cita no estaba programada, como sí estaban previstos los encuentros que Castillo protagonizó con sus pares de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el de México, Andrés Manuel López Obrador; y de Bolivia, Luis Arce.

Sin embargo, no se hubiera conocido de ese encuentro secreto de no haber sido por el premier Guido Bellido, quien ayer salió a cuestionar al vicecanciller Luis Enrique Chávez por señalar que “desde el 5 de enero” el Perú no reconoce autoridades legítimas en Venezuela. “Si al canciller (Óscar Maúrtua) o su adjunto no le gusta, tienen las puertas abiertas”, tuiteó Bellido en defensa de Maduro.

Con esa fecha, Chávez se refería a la Declaración del Grupo de Lima suscrita por los 12 países integrantes con la que indicaron que no reconocen a ninguna autoridad elegida en ese país.

Ayer, el mismo Maduro reveló que coordinó con Castillo el plan de “retorno masivo” de 42 mil venezolanos a su patria. “Nosotros ponemos los aviones y buscaremos apoyo porque esos venezolanos quieren volver”, declaró en conferencia desde su país.

Este diario reveló en agosto que el régimen chavista programó el viaje a Lima de una misión consular para coordinar ese tema.

Asimismo, el gobernante indicó que se comprarán productos agrícolas al Perú. “Necesitamos comprar un conjunto de productos para la industria venezolana para los CLAP”, agregó en referencia al programa de distribución de alimentos para familias de bajos recursos.

El canciller Óscar Maúrtua, que se encuentra en Estados Unidos con Castillo, no hizo ningún pronunciamiento tras las manifestaciones del primer ministro, que generaron fastidio e incomodidad en la Cancillería. Las mismas fuentes dijeron que Maúrtua escribió un mensaje a su equipo en Lima en el que les pedía “tranquilidad”.

Encuentro en México, entre Castillo y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel (de espaldas). No hubo foto oficial de la reunión. (Twitter: Eugenio Martínez)

Más desencuentros

El gabinete ministerial está dividido a causa de la postura de Bellido. Así lo demostraron ayer el ministro del Interior, Juan Carrasco, y el titular de Cultura, Ciro Gálvez.

Carrasco declaró que está “en la misma línea que el canciller Maúrtua” al ser “encargado de las relaciones exteriores”. Gálvez, por su parte, dijo que espera que Bellido y Maúrtua conversen “para llegar a un acuerdo”.

Tenga en cuenta

-Pedro Castillo hizo su primer viaje al exterior como presidente de la República. Estuvo en la cumbre del Celac, en México, y ayer hizo su intervención en la Asamblea General de la ONU.

-La Cancillería informó ayer que el “Perú nunca ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela” y precisó que las mismas se encuentran “actualmente al nivel consular”.

