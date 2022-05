El presidente de la República, Pedro Castillo, criticó al Congreso por no tramitar proyectos de ley que el Gobierno ha enviado en los últimos meses, al punto de señalar que algunos parlamentarios habrían sido elegidos para “poner zancadillas”.

Durante un evento oficial en Andahuaylas acompañado por autoridades locales, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno ha presentado unos 30 proyectos de ley que el Legislativo no ha tramitado.

“Vemos congresistas que han sido elegidos para poner zancadillas y no hay congresistas que hasta el momento siquiera se han tomado la facultad para proponer al país y a su propio Congreso algún proyecto de ley de cómo solucionar los grandes problemas del país y siguen cobrando mensualmente sin hacer ningún proyecto”, declaró.

Actividad oficial de Pedro Castillo.

Pedro Castillo aseguró que, a pesar de las “zancadillas” que buscan distraer al Gobierno, trabaja sin preocupación porque no ha cometido algún delito.

“Volteemos la página. Por más zancadillas que pongan para distraernos, para tener que buscar a alguien para nuestra defensa, eso a mí no me preocupa porque yo no he robado a nadie”, resaltó.

El mandatario también comentó que el Ejecutivo presentará en las próximas horas un proyecto de ley para que se puedan atender problemas del sector salud, educación y el agro nacional, por lo que pidió a todas las autoridades y al pueblo que trabajen con el Gobierno “juntos” y sin estar peleando.

