El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que no se corre del fujimorismo y planteó a su contendora por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que el primer debate con miras a la segunda vuelta del 6 de junio sea en uña, provincia de Chota, región Cajamarca, donde él reside.

En conferencia de prensa, desde Tumbes, Castillo dijo que podría debatir con la lideresa de Fuerza Popular “en cualquier plaza del pueblo”.

“Nosotros no le corremos a nadie. No le vamos a correr ni al fujimorismo ni a la gran oligarquía, no le vamos a correr a los grupos de poder. Por el contrario, los convocamos desde Tumbes a hacer los debates en cualquier plaza del pueblo, en cualquier escenario”, sostuvo. Sin embargo, añadió: “Si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña”, señaló.

Horas antes, Fujimori Higuchi emplazó al candidato presidencial de Perú Libre a que “no se corra” de los debates que organiza el Jurado Nacional de Elecciones y le pidió que le explique a la ciudadanía “cuál es su plan” en caso gane las elecciones presidenciales.

“Le pediría al candidato presidencial que explique a la población cuál es su plan y que, por si acaso, lo voy a esperar en los dos debates del Jurado Nacional de Elecciones. Mi mensaje final es no se corra Pedro, no se corra”, declaró desde Aguaytía.

Castillo, de otro lado, evitó, una vez más, dar los nombres de los integrantes de su equipo técnico y señaló que los dará a conocer “en otra oportunidad”.

“El problema del Perú no pasa por individuos, el problema no pasa solo por ministerios, somos un partido que trabajamos con un equipo sólido en sintonía con todas las regiones del país, sintonía también con las demandas y las exigencias de los compatriotas que están fuera del país, priorizando lo más emergente para el país”, manifestó.

“Lo otro lo diremos en otra oportunidad por respeto a nuestro equipo técnico que ha solicitado salir en momento oportuno”, indicó.

El candidato presidencial de Perú Libre culminó la conferencia de prensa antes de poder ser consultado respecto a las declaraciones que tuvo en una presentación en la región de Cusco en marzo en la cual indicó que “hay que desactivar la Defensoría del Pueblo”.