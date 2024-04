El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa este jueves 18 de abril el pedido de destitución contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, como parte del proceso disciplinario que se le sigue.

La cita comenzará a las 9 de la mañana, donde se evaluará el informe presentado por la ponente del caso, Inés Tello, quien encontró hasta cuatro faltas en la labor de Benavides al frente de la Fiscalía de la Nación.

La JNJ le informó a Benavides que tiene la opción de presentarse y ejercer su derecho a defensa junto a su abogado por un lapso de 30 minutos.

En respuesta, en una conferencia de prensa el día martes 16, la exfiscal de la Nación confirmó su presencia.

“No me dejaré amilanar, no me dejaré pisotear, sé luchar por mi dignidad de mujer, madre y fiscal [...] El día 18 estaré presente y expondré mi defensa”, señaló.





El informe de Inés Tello

Inés Tello, ponente del caso, pidió la severa sanción contra Benavides al concluir que intervino irregularmente procesos administrativos.

Por ejemplo, señaló que está “comprobado” que la aún fiscal suprema favoreció a su hermana jueza Enma Benavides al retirar a la fiscal que la investigaba, Bersabeth Revilla, por presunto cobro de coimas.

En la ponencia de Tello, a la que accedió Perú21, también se pide la remoción de la jueza Benavides por usar “información falsa” en entrevistas con medios de comunicación para demostrar su supuesta inocencia.





Patricia Benavides acompañada por Jorge del Castillo rechazó el informe de Inés Tello en su contra. (Foto: GEC)





La respuesta de Patricia Benavides

En conferencia de prensa, Patricia Benavides dijo que Inés Tello prefirió un “informe ‘express’ lleno de arbitrariedades”, donde pone expresiones que no utilizó “contra ningún fiscal”.

En ese sentido, aseguró que nunca estuvo bajo el servicio de nadie y que no teme que la destituyan.

“No he sido, ni seré peón de nadie. No pondré mi carrera al servicio del apetito del poder de quienes han controlado el Ministerio Público (...) pensaron que agacharía la cabeza, que dejaría que controlen la información de las carpetas fiscales, que se decida la justicia según sus posiciones editoriales, pero no, no soy ni fui una fiscal a la medida”, expresó.

Y agregó: “No tengo miedo a la destitución pero no puedo ser pasiva frente a la arbitrariedad”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.