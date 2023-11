El congresista no agrupado Edward Málaga se acaba de convertir en el primer parlamentario en exigirle formalmente al presidente del Poder Legislativo que convoque a Junta de Portavoces por la crisis en la Fiscalía que también salpica a dicho Poder del Estado.

Mediante un oficio a título particular debido a que, al no pertenecer a un partido no puede hacerlo mediante un vocero, como demanda el reglamento, el legislador mostró su preocupación por el presunto caso de corrupción que podría implicar hasta a 45 congresistas.

Esto sería un “nuevo esquema de corrupción de parlamentarios en abierta violación de la independencia del Congreso, añadiendo (más) cuestionamientos a la designación del Defensor del Pueblo y a la solicitud de remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Asimismo, Málaga también reclamó que se deberían de iniciar “investigaciones a los congresistas involucrados en la Comisión de Ética, así como los procesos correspondientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y que puedan conducir a desafueros e inhabilitaciones, según se estime pertinente”.

Finalmente, el legislador le recordó al presidente de su institución y al resto sus colegas que el “Parlamento debe servir sólo al país, y nunca a intereses particulares, mucho menos a un grupo de congresistas que haya pactado con operadores de justicia al más alto nivel, a fin de favorecerse a ellos mismos, sus bancadas, partidos y líderes políticos”.









Málaga conversó con Perú21:

En conversación exclusiva con Perú21, Edward Málaga señaló que la Fiscal de la Nación tuvo una “actitud apresurada (destituir a la fiscal Marita Barreto en la madrugada, horas antes de que esta la denunciara) en vez de haber sido transparente y explicar lo que ocurrió. Ella debió (y aún puede) dar un paso al costado, renunciar.

“Va a ser muy difícil que veamos que el resto de congresistas, como colectivo, o sea los 130 menos los 45 implicados, salgan en bloque a decir algo porque la mayoría de ellos están sujetos a los que digan sus bancadas. Los partidos que han determinado estas votaciones importantes deberían estar explicándole al país”, agregó.

Finalmente, Edward Málaga aclaró que, como no agrupado, “lo que sí me corresponde hacer es es alzar la voz y darle visibilidad al problema. El Congreso tiene hoy la gran oportunidad de redimirse y demostrar que puede sancionar, que puede investigar y puede deshacerse de los malos elementos”.





