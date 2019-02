Empresario asegura que elaboró contratos simulados para justificar ingresos de Humala y Heredia

El empresario Eduardo Sobenes dio un importante testimonio en medio del caso que se le sigue al ex presidente Ollanta Humala y el denominado 'Club de la Construcción'.

Sobenes era dueño de dos empresas: Apoyo Total y Peruana de Vigilancia, justamente en esta última compañía tenía como socio a José Paredes, compañero de promoción de Ollanta Humala y hermano del ex ministro de Transportes, Carlos Paredes.

En una entrevista con Panorama, el empresario reveló que en 2004 necesitaba realizar un trámite en París. Es allí que por medio de su socio Paredes, obtuvo la ayuda de Humala Tasso, quien por ese año se encontraba de agregado militar en la capital francesa.

"Esa es la única vez que he hablado yo con el comandante Humala por teléfono, año 2004, cuando él era comandante del Ejército. Efectivamente, en una semana resolvió el tema", dijo al dominical Panorama.

CONTRATOS SIMULADOS

El empresario también aseguró que su empresa realizó contratos simulados para favorecer a Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala. Todo inició cuatro años después del primer favor que le hizo Humala.

Según su testimonio, realizó estas simulaciones hasta en 11 ocasiones. Cada documento justificaba el ingreso de 5,000 dólares dando un total de 55,000 dólares, dinero que según el dominical venía de Venezuela para financiar la campaña de Humala.

MÁS DINERO

Sobenes dio también a conocer que a través de José Paredes ingresó dinero a la empresa.

"En las agendas de la señora Nadine figuran dos conceptos: préstamos Pepe - Sobenes 1 y 2, efectivamente eso pasa en el 2009, teníamos una necesidad de caja para afrontar unas planillas, y ahí es donde le pido a Paredes si él podía prestarme US$50 mil, y en la práctica me dijo: 'Voy a preguntarle a Paquete' (apodo que le habrían puesto en el Ejército a Ollanta Humala). ahí tenía una fuente de recursos probablemente".

El empresario dijo a que a pesar de este monto, después de un tiempo vuelve a necesitar dinero, "esta vez US$25 mil, ya creo que ya no era necesario decirlo, parece que por ahí venía (...) 'ya, me dijo, te presto'".

Según Sobenes, también ganaron un concurso del Estado, por lo tanto necesitaban una carta fianza de 100,000 dólares, dinero que Paredes le dijo que su hermano le prestaría.

SOBRE EL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN

En la misma entrevista, Sobenes también indicó que cuando Humala llegó al Gobierno, fue invitado a reunirse con el ‘Club de la Construcción’. Allí se le comentó cuál era su funcionamiento para lograr puestos dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"Los primeros días del mes de agosto de 2011, cuando el gobierno se acababa de estrenar, me llama el señor Carlos García Alcázar a mi teléfono y me pide una reunión. En esa reunión, uno de ellos tomó la palabra y me explicó que había un grupo de empresas que ya trabajaba mucho tiempo con el MTC en el tema de carreteras, y para viabilizar los contratos”, señaló.

“O sea, si la empresa A tenía su maquinaria en el sur y salía una carretera para el sur, entonces él iba; si los otros estaban en el norte, iban. Y que necesitaban una persona que esté empoderada por el ministro y querían que sea el señor Carlos García Alcázar", contó el empresario.