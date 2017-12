Odebrecht: Este martes 26 se tramita traducción de declaraciones

La declaración de Marcelo Odebrecht , ex CEO de la constructora del mismo nombre, ya está en el Perú.

Según un tuit del Ministerio Público , el martes 26 se tramitará su transcripción y posterior traducción del portugués al español.

El testimonio llegó desde Brasil en formato de audio y video que “será lacrado para la custodia de la reserva y confidencialidad de su contenido”.

La documentación se gestionó a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación del Perú, que preside Alonso Peña Cabrera.

El fiscal superior informó el pasado viernes a este diario que ya habló personalmente con la traductora y le planteó que es un tema prioritario para el Ministerio Público. “Una vez que lo entreguemos, estará listo en tres días”, explicó el magistrado.

En ese escenario, agregó que para dar veracidad a las declaraciones que Odebrecht brindara en Brasil a fiscales peruanos el pasado 9 de noviembre, “deberán ser contrastadas con la declaración que Jorge Barata”, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, realice próximamente a la Fiscalía de Lavado de Activos.

En esa oportunidad, el ejecutivo brasileño dijo que Barata podría confirmar la entrega de dinero a políticos.

Cabe recordar que Odebrecht fue interrogado por el fiscal José Pérez por una anotación que implica a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”. Sobre ello, el ex mandamás de la empresa brasileña dijo que Barata conocía los detalles.

También se pronunció sobre el ex jefe de Estado Alan García. Odebrecht indicó que la sigla “AG” la escribió en referencia al ex presidente, pero también refirió que dichas iniciales aludían a la firma Andrade Gutierrez.

Sobre Ollanta Humala, rei-teró que se entregaron US$3 millones para financiar su campaña. En cuanto al presidente Pedro Pablo Kuczynski, dijo que su empresa lo había contratado como consultor luego de que dejara el cargo de ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo.

DATOS



- En diversas ocasiones, los ex presidentes Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo han negado haber recibido dinero de Odebrecht.



- La ex candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también aseguró que no recibió ni un sol de la citada constructora brasileña.



- Según el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, Alonso Peña Cabrera, las declaraciones de Odebrecht “abrirán un nuevo surco en las investigaciones” sobre aportes de campaña.