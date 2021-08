El abogado David Miguel Dumet Delfín fue designado como asesor del despacho del ministro del Interior, Juan Carrasco, según figura en la resolución ministerial Nº 0655-2021-IN publicada este martes por el diario El Peruano. La resolución especifica que se trata de un puesto de confianza.

Dumet Delfín despertó la atención de la prensa en 2019 por sus polémicos comentarios en redes sociales contra algunas figuras públicas durante el proceso de elección de integrantes la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Las críticas de Dumet previas al concurso de la JNJ se centraron en figuras como el fiscal José Domingo Pérez, el entonces presidente de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner, la abogada y defensora de la mujer, Carmen Gonzales, y la periodista Juliana Oxenford, entre otras personas.

Durante la entrevista pública con la comisión encargada de elegir a los miembros de la JNJ, Dumet pidió perdón por sus comentarios y afirmó que estos no lo representan.

“Esos tuits no me definen ni como ciudadano ni como profesional, ni mis condiciones para afrontar un reto que sería el ser miembro de la JNJ”, aseguró al jurado. “Reconocí que yo hice esos tuits y me excedí ciertamente, pero decir que a partir de ahí yo he realizado actos y promuevo la violencia contra la mujer, claro que no”.

Otros nombramientos

El mismo volumen sobre de Normas Legales incluye también otros nombramientos de confianza en el Ministerio del Interior. Se designa a Alfredo Ricardo Natividad, en el cargo público de Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección, a Roody Cáceres Torres, en el cargo público de Asesor II del Despacho y a Paola Liliana Lobatón en el cargo de Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del sector.

