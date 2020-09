La primera dama, Nadine Heredia, calificó a la *fondista Gladys Tejeda como una “campeona”, luego que se informara que la deportista dio positivo en la prueba de antidopaje a la que se sometió durante su participación en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, donde ganó la medalla de oro en la maratón 42k.

"La verdad es que Gladys (Tejeda) ya se ha ganado el corazón del pueblo, creo que ya es una campeona para nosotros, ojalá no se ratifique esa sentencia de la Odepa (Organización Deportiva Panamericana)", dijo Nadine Heredia a TV Perú.

La primera dama agregó que la fondista Gladys Tejeda "ha desmostrado su garra a nivel nacional e internacional", por lo que espera que no le quiten la medalla de oro como medida de sanción.

Como se recuerda, Julio César Maglione, presidente de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), informó que en los próximos 10 días se decidirá si Gladys Tejeda recibirá una sanción.

