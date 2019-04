¿Qué tipo de ceremonia de Estado recibe un ex presidente? El ex presidente Alan García Pérez falleció este miércoles en el hospital Casimiro Ulloa, luego de dispararse en la cabeza momentos antes de ser detenido preliminarmente. El ex mandatario recibirá honras fúnebres.

