Rafael López Aliaga inició su gestión como alcalde de Lima Metropolitana hace 101 días y cuando brindó su primera conferencia de prensa como la máxima autoridad de la capital, hizo desfilar a sus gerentes municipales ante la prensa para que presentaran el lamentable estado situacional de la municipalidad tras la salida de la gestión anterior y lo que harían en los 100 primeros días para revertir la situación.

Se organizaron en seis puntos generales empezando por cultura, seguridad ciudadana y servicios a la ciudad; seguidos del enfoque social, obras públicas a desarrollar y recursos humanos. Estas promesas ya deberían estar en desarrollo puesto que afirmaron –durante la misma presentación– serían “100 días para reivindicar la memoria del alcalde Luis Castañeda Lossio”, pero hasta el momento ni memoria ni avances claros y, ahora, la gestión de López Aliaga a causado desilución entre los más necesitados.

Perú21 identificó las principales propuestas dentro del plan de la municipalidad y encontró que del total no se ha realizado ni el 60% de las obras y proyectos. Entre ellas se distinguen, por ejemplo, el plan Hambre Cero, que se supone ayudaría a más de 2,000 ollas comunes de los lugares más alejados a la plaza de armas de Lima (ver recuadro, en página 3). También la clausura de mercados ilícitos, limpieza pública y mantenimiento de las áreas verdes, agua y luz para todos, el relanzamiento del Museo Metropolitano de Lima y la reducción de la explotación sexual. Y en seguridad, la adquisición de 10 mil motos para que los Serenazgos trabajen en conjunto con la Policía Nacional.





¿Potencia mundial?





Una de las propuestas que más llamaron la atención durante la campaña de Rafael López Aliaga fue la de adquirir 10 mil motos en favor de la seguridad de todos los distritos de Lima; sin embargo, a la fecha, solo hubo una firma de contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Los vehículos estarían listos recién en seis a siete meses.

Otra promesa mencionada en la primera conferencia de prensa de la gestión López Aliaga fue la limpieza de la ciudad, mantenimiento de escaleras, la restauración de las áreas verdes, así como luz para Lima norte y San Juan de Lurigancho y agua a través de tanques elevados para el medio millón de pobladores limeños que sufren de falta de este recurso.

Si bien la gestión de Renovación Popular se ha dedicado en la primera parte del año a resolver problemas relacionados con los desastres naturales, hasta el momento no se ha visto el mantenimiento e iluminación de las escaleras utilizadas por 30 mil familias en diferentes asentamientos humanos. En el caso de los proyectos de llevar agua a los puntos más altos de Lima, el primer tanque debió inaugurarse en marzo pasado, pero hasta el momento no se ha hecho.

Lo que sí ha ejecutado la municipalidad son redadas en contra de lugares clandestinos que venden celulares robados, así como en contra de 12 prostíbulos ilegales donde se encontró a cuatro menores de edad, pero en un trabajo conjunto con la Policía.

Respecto a los primeros 100 días de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima, este diario conversó –aunque muy brevemente porque no quiso responder en detalle– con el regidor Julio Gagó sobre el tema. “Rafael va a salir el día 15 en una conferencia de prensa, yo no le puedo adelantar ese hecho, él lo tendrá que decir, no podría comentar hasta que él hable, no le puedo quitar ningún tipo de protagonismo”, dijo a Perú21 Gagó.

Sin embargo, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sí respondió sobre los primeros meses de la gestión del líder de Renovación Popular.

“Como administración que recién hemos asumido funciones hemos direccionado y orientado mucho de lo que vinimos ofreciendo en campaña, las cosas no se pueden completar en 90 días, tener temas ya cerrados, pero sí hemos cimentado las bases, por ejemplo, los peajes, se han hecho muchísimas cosas en este corto periodo”, apuntó el teniente alcalde.

Pero, en los cerros de Lima, el tiempo del alcalde es distinto al tiempo de sus habitantes. El hambre no espera a que se terminen de cimentar las bases.





PENDIENTES. Piden también capacitación para las madres.





Ollas comunes a la espera de atención





Uno de los sectores más afectados por las demoras municipales han sido las ollas comunes de diferentes partes de Lima. En el plan de los 100 primeros días, la propuesta Hambre Cero era la que se iba a priorizar en la agenda en busca de beneficiar a más de 2,000 miembros de estas comunidades.

Rafael López Aliaga, durante campaña, prometió otorgar el 10% del presupuesto anual municipal a estas familias, lo que equivale a S/ 132 millones. Para este año se ha destinado S/80 millones en favor de las ollas comunes, sin embargo, hasta el momento no se han reflejado en la realidad.

Al respecto, este diario conversó con una dirigente de una olla común del distrito de Lurigancho y Chosica, quien confirmó que no han recibido ayuda y se les ha informado que esto ha sido “por los huaicos y lluvias”.

“Por la emergencia del distrito todo se ha quedado truncado, pero sí ha habido un acercamiento de los colaboradores de desarrollo de la municipalidad, estamos entendiendo que por el problema de los huaicos ellos (los afectados) son una prioridad. Por eso no estamos reclamando más y porque estamos recibiendo productos de Qali Warma a tiempo”, explicó a Perú21.

“En quincena de abril deben estar retomando sus labores, sino vamos retomar las conversaciones con el alcalde, vamos a esperar hasta el 15. Pedimos a las dirigentes que sigan en contacto con los funcionarios haciendo sus labores”, pidió la dirigente.

También reclamó que hay actividades que la municipalidad debería desempeñar a favor de los niños de las ollas comunes, pero se han abandonado.

“Pedimos al área de deportes que se sigan dando las clases a los niños, nos han indicado que en mayo se retomarán; entendemos que están abocados al tema de los huaicos, pero las otras áreas sí deberían desarrollar sus funciones normalmente (talleres)”, aseguró.

Por otro lado, solicitó que no solo se invierta en alimentación, sino también en capacitaciones para que las madres de las ollas comunes emprendan a futuro negocios o cultivos en huertos que les ayuden con su desarrollo.





Tenga en cuenta





Según anunciaron miembros de su municipio, Rafael López Aliaga hará un recuento de lo ejecutado por su gestión durante los 100 primeros días el 15 de abril.

La Contraloría ha encontrado recientemente irregularidades en el manejo de los centros de salud del Sistema Metropolitano de La Solidaridad (Sisol). Hay hasta cinco “situaciones adversas que afectan o podrían tener injerencia en la continuidad de procesos internos”.





VIDEO RECOMENDADO





Perú21TV conversó con el congresista de Alianza Para el Progreso, Roberto Chiabra, sobre los nuevos chats de Bruno Pacheco, en los que tendría injerencia en la Sunat. Bruno pacheco actualmente es investigado por la fiscalía por tener injerencia en los ascensos irregulares de las FF.AA.