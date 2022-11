En el marco de un gobierno con escasas políticas de comunicación, poco se sabe de la llegada del grupo de alto nivel enviado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su vocero y excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga, reconoció que, durante su estancia en Perú, no podrán reunirse con todos los actores políticos y sociales que solicitaron un encuentro.

A través de un video difundido ayer en las redes sociales oficiales del organismo, Loizaga precisó que se enfocarán en escuchar a los poderes del Estado y a representantes de la sociedad civil.

“Vamos a dedicar todo nuestro tiempo y energía, vamos a escuchar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en varias de sus representaciones; al gobierno y a la oposición; vamos a escuchar a representantes religiosos, sindicales, empresariales, profesionales y de la sociedad civil”, expresó el excancilller paraguayo, sin mencionar al Ministerio Público.

Respecto a las organizaciones que no podrán ser atendidas por su grupo, sostuvo que habilitarán “canales” para conocer sus apreciaciones. “Sabemos de antemano que no tendremos la oportunidad de escuchar a todos, pero tenemos la firme intención de recabar la mayor cantidad de voces posibles y, por ello, habilitaremos los canales adecuados para que aquellos a los que no podamos ver personalmente puedan remitirnos puntos de vista por escrito”, refirió.

La grabación es la última información que se tiene sobre la llegada de la delegación conformada por los cancilleres Santiago Cafiero (Argentina); Juan Carlos Holguín (Ecuador); Eamon Courtena (Belice); Mario Adolfo Búcaro (Guatemala); el viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Christian Guillermet; la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil; Julio César Arriola (Paraguay) y Loizaga.

Fuentes de la OEA en Perú señalaron a este medio que aún no confirman la agenda, ya que “debido al accidente en el aeropuerto de Lima, todos los vuelos están con retraso”.

Agenda no oficial

Debido a la falta de comunicación ante la llegada del grupo, al cierre de esta edición aún se desconocía la agenda oficial. Este diario pudo conocer los horarios pactados para algunos encuentros.

En el caso del Ejecutivo, se espera que reciban a la misión en Palacio en horas de la mañana del lunes. Ese mismo día, el grupo se reuniría con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y con el titular del Parlamento, José Williams, cerca de las 10:00 a.m. en el Congreso.

En tanto, el martes 22, a las 9:00 a.m. recibirá al vocero de APP, Alejandro Soto, en el Swissôtel de San Isidro. Edward Málaga y otros no agrupados acudirán al mismo hotel a la 1:00 p.m. y los voceros de bancadas ligadas al oficialismo se presentarán a las 7:00 p.m.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó a Perú21 que aún no han sido invitados de forma oficial, pero que prefieren recibir a la misión en el Palacio Legislativo.

Datos

Fuentes de la Defensoría del Pueblo indicaron a este diario que se juntarán con la misión el martes a las 3:00 p.m.

indicaron a este diario que se juntarán con la misión el martes a las 3:00 p.m. Hasta el viernes, se conocía que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sí fue convocada por el grupo. El Arzobispado de Lima y la ANP aún no reciben invitación.