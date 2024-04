Tras su exposición en el Congreso, el ministro Rómulo Mucho se explayó sobre su sector.

Escaramuzas, pocas sorpresas en el Congreso.

Sí, creo que hemos visto un Congreso maduro que, como es de costumbre, tiene congresistas que reclaman atención. Y eso no es malo. Solo hubo pequeños incidentes, que ocurrieron porque se va a lo ideológico, pero que fueron controlados rápidamente. Yo felicito a todos los congresistas, aun a los que han votado en contra. Eso es la democracia. En minería hay que reactivar los proyectos y generar trabajo. Siempre respetando el medioambiente, la gobernanza, la minería limpia, las mejores prácticas. Vamos a superar la inversión minera del año pasado.

El premier dijo que se recuperaría la inversión minera en 2026. Usted dice que este año. ¿Muy optimista?

El año pasado hubo unos US$4,715 millones. Este año debe ser no menor que eso. He soltado una cifra alrededor de US$5 mil millones. También el premier acaba de decir que la cifra es de US$4,600, dólares más o menos. Las inversiones nuevas deben ser la mitad.

¿Podremos recuperar el segundo lugar?

No lo puedo asegurar. Congo tiene una mina muy rica. Tiene la ley de cabeza es de 5% a 6% de cobre. Nosotros tenemos más proyectos. Desarrollando de uno a tres proyectos de cobre desde hoy, obviamente que vamos a recuperar largamente, porque tenemos más reservas que Congo. En un momento esa mina va a escalar a 800 mil toneladas de cobre por día. Nosotros podríamos producir 800 mil toneladas de cobre con dos minas grandes. Tenemos casi el 10% de las reservas mundiales. Va a depender mucho del trabajo que hagamos en torno a la conflictividad social, cumpliendo todos los mandatos internacionales, los trabajos de responsabilidad social y los mecanismos de obras por impuestos. Y fundamentalmente, ¿cómo aseguramos que los recursos generados por la minería realmente sean utilizados eficientemente? Fíjate que en el pasado, en más de 20 años, no lo han sido. Otra hubiera sido la historia.

¿Cómo cambiar eso?

Estamos trabajando con otros ministerios. No solo es un compromiso de Energía y Minas, sino también de Ambiente, de Cultura y del Midagri (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego). Fundamentalmente, los cuatro tienen que trabajar juntos, porque ahí están todos los permisos y estudios de impacto. Y como habíamos dicho, desde ya hace un tiempo estamos trabajando con la Ventanilla Única Digital. Ahora, van a decir que se le está dando carta libre a las empresas. Pero no se trata de eso. Tampoco de bajar la valla. Simplemente, se trata de acelerar los procesos, los estudios, la revisión, el análisis y la decisión. La situación amerita no perder el paso, porque tenemos bastantes proyectos. 72% de los 51 proyectos son de cobre, para una inversión de casi US$40 mil millones. El mundo va a necesitar más cobre. Y va a ayudar bastante a nuestra economía.

Va a declarar la minería formal en emergencia.

Es que hay que hacer algo en la formalización. Cuando me dicen ¿por qué no se pueden formalizar? Hay un problemita ahí. Las competencias de la formalización en la gestión de la minería pequeña, informal y legal es de las DREM, de la Dirección Regional de Energía y Minas de cada región. Y acá en el ministerio también se ha creado una división. Estamos chocando. Podemos sacarle esa competencia a las regiones y traerla de vuelta al MEM. Pero choca con un artículo de la Ley de Bases de la Descentralización. Esa es la principal dificultad de acelerar el trabajo de la formalización.

¿Se vienen Tía María, Las Bambas y La Granja?

Yo estoy muy esperanzado en Las Bambas, pero estos días ha habido paralización. Ya el equipo de gestión social del Ministerio de Energía y Minas está presente. Esperamos que pasado mañana puedan encontrar la solución a la controversia. Si Las Bambas recibe bloqueos este año igual no va a alcanzar, porque su guía de producción está en el rango de las 400 mil toneladas de cobre fino. Los años anteriores había bajado a 250 mil y luego a 300 mil. La buena noticia es que ya se han puesto de acuerdo con la comunidad de Huancuire para ingresar al segundo tajo, Chalcobamba. También el tema de Coroccohuayco de Antapaccay, que también estamos acompañando en la consulta previa. Con eso se incrementaría ostensiblemente la producción de cobre.

Dijo que podría haber otro rescate a Petroperú.

No quisiera adelantar. Estamos esperando el primer informe del directorio. Pero conversando, la cosa va bien. Esta es una reliquia, una joya que se ha construido. Si se gerencia bien, se recortan gastos y se aplica austeridad, esta refinería debe dar plata. Y si da plata, existe confianza y comienza a producir, se podría recuperar la clasificación de riesgo. Y puede ser sujeto a crédito. Habría financistas, mecanismos para refinanciar y compra de bonos. Entonces, creo que ya está en manos del nuevo directorio. Solo pido que se les permita trabajar. Una empresa de este tipo debe ser meritocrática y autónoma. El directorio decidirá si regresa o no al Fonafe.





TENGA EN CUENTA

Electrificación rural. “Hay S/350 millones a 2024 de casi 25 proyectos de electrificación rural. Pero a 2026 hay más de 111 proyectos para S/3 mil millones”.

Hidrocarburos. “Estamos reactivando los lotes. El Lote 192 hace poco ha sido adjudicado a Altamesa. Estamos trabajando para reactivar el Lote 8, hay dos postores. Y también el Lote 10, que prácticamente Perupetro ya lo está trabajando. Y también fortalecer la producción del Lote 95, donde hubo un pequeño incidente y ya las cosas se están normalizando”.